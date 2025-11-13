پخش زنده
امروز: -
«نود و نهمین نفر» نوشته محمد حکمآبادی در انتشارات راهیار چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب سرگذشت شهید مدافع حرم، مهدی موحدنیا است؛ داعش که به سوریه حمله کرد، مهدی عازم دمشق شد و توانست نیروی اطلاعات عملیات شود. کسی فکرش را نمیکرد مهدی شهید شود. چون کارهایی میکرد که شهدا اهلش نبودند. با خواندن این کتاب، میتوان فراز و فرودهای زندگی این شهید مدافع حرم را چشید، همراه مشکلاتش شد، با خندههایش خندید و با غصههایش غصهدار شد.
در بخشی از کتاب میخوانیم: پایگاه هزارتا عضو فعال داشت. اسم صدنفری که همیشه پای کار بودند فهرست کردیم. بعد روی کاغذ سفید دیگری نوشتیم: «یک: …» سر اینکه چه کسی احتمال شهادتش بیشتر است، بحث کردیم، بحث جدی. میخواستیم فیلم و عکس بگیریم. یک ساعت طول کشید تا نفر اول و دوم فهرست پر شد. تا نود و هشت نفر، اسم همه را نوشتیم، جز یک نفر. «مهدی موحدنیا» شد نود و نهمین نفر، یکی مانده به آخر! بهش خندیدیم: «تو شِوید هم نمیشوی، چه برسد به شهید.» گفتیم: «تو شهید شوی، وای به حال شهدا!»
کتاب «نود و نهمین نفر» جدیدترین محصول حسینیه هنر سبزوار است که انتشارات راهیار در شمارگان ۱۰۰۰ جلد به چاپ رسانده است. محققان این کتاب محمد حکمآبادی و نیلوفر نصیریفر هستند.