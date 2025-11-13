به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان، در حاشیه بازدید میدانی از روند پیشرفت پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک، بر عزم جدی مسئولان استانی برای تکمیل و تحویل سریع این واحدها تأکید کرد.
جمالیان گفت: «این طرح، مهمترین مطالبه مردم اراک است و مسئولان استان با همدلی برای تحویل به موقع واحدها به متقاضیان تلاش میکنند.»
وی با اشاره به لزوم حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، افزود: “متقاضیانی که در این طرح بزرگ مسکن ثبتنام کردند، عمدتاً از دهکهای یک و دو جامعه هستند و هرگونه تأخیر در اجرای پروژه به ضرر این عزیزان خواهد بود.”
نماینده مردم اراک همچنین از سرعتگیری روند اجرایی در ماههای اخیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد: “با همت پیمانکاران، رفع موانع موجود و واریز به موقع آورده از سوی متقاضیان، میتوانیم بخشی از این واحدها را تا نیمه اول سال آینده تحویل دهیم.”