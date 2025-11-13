معاون دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی در سفر به کابل بر حل اختلاف میان افغانستان و پاکستان با گفت‌و‌گو و تفاهم تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت امور خارجه افغانستان امروز اعلام کرد، «طارق علی بخیت» معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی و نماینده این سازمان در امور افغانستان با مولوی «امیرخان متقی» وزیر امور خارجه این کشور دیدار و دو طرف درباره آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی، تحولات منطقه‌ای، بازگشت مهاجران افغان و وضعیت کشت و تولید مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند.

معاون دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی همچنین با استقبال از برقراری آتش بس میان افغانستان و پاکستان بر حل مشکلات از طریق گفت‌و‌گو تأکید کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اختلافات با پاکستان و مذاکرات دو جانبه تصریح کرد: افغانستان به حل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو اعتقاد دارد.

روابط افغانستان و پاکستان از حدود یک ماه قبل و پس از درگیری‌های شدید مرزی و حملات هوایی پاکستان به مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل به شدت تیره و پر تنش شده است.

هرچند در نخستین دور مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان در دوحه، دو طرف درباره آتش بس توافق کردند، اما ادامه مذاکرات که در دو دور جداگانه در استانبول برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت.