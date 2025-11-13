رئیس اداره مخابرات خشکبیجار گفت : بر اثر پارگی فیبر نوری در مسیر ارتباطی، بخشی از مشترکان تلفن همراه با مشکل در برقراری ارتباط و دسترسی به اینترنت مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره مخابرات خشکبیجار با اشاره به اینکه شبکه تلفن همراه در بخش خشکبیجار از صبح امروز دچار اختلال شده است گفت : بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت این اختلال، پارگی فیبر نوری در مسیر لشت‌نشا به خشکبیجار بوده است.

احمد شبانکار افزود: بر اثر پارگی فیبر نوری در مسیر ارتباطی، بخشی از مشترکان تلفن همراه در محدوده خشکبیجار با مشکل در برقراری تماس و دسترسی به اینترنت مواجه شده‌اند.

وی گفت: گروه های فنی مخابرات بلافاصله پس از شناسایی محل آسیب ، در محل حاضر شده‌اند و درحال رفع خرابی هستند.