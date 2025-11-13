نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بر توصیه پرهیز از تضعیف اقدامات فعالان مهدوی، بر رقابت سالم گروه‌های مهدوی برای رسیدن به هدف ظهور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله شعبانی موثقی در نخستین نشست علمی پژوهشگران، سخنرانان و مربیان آموزش مهدویت مؤسسه علمی، فرهنگی طلیعه عطر مشکات با تأکید بر کار خالصانه فعالان ظهور در مسیر فرج، گفت: امروز باید عهد با امام زمان(عج) عهد نصرت باشد و در این مسیر نباید هیچ مانعی برای ارادت به اهل بیت وجود داشته باشد.

او با قدردانی از فعالیت مهدوی مؤسسه طلیعه عطر مشکات با بیان اینکه اگر بناست مورد توجه امام زمان قرار بگیریم، امام زمان را خالصانه یاری کنیم، گفت: در این مسیر نباید دنبال اسم و رسم دنیایی بود.

امام جمعه همدان تأکید کرد: کسانی که در مسیر فعالیت گروه‌ها و موسسات مهدوی سنگ اندازی می‌کند دچار هوای نفسانی شده و باید در قیامت پاسخگوی این‌ناخالصی‌ها باشند.

آیت الله شعبانی موثقی، مسئله مهدویت را یک مسیر و جریان تاریخی دانست و تصریح کرد: فعال مهدوی باید تلاش کند حضور امام زمان(عج) در زندگی مردم‌ملموس شود.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه امیدآفرینی در جامعه را از اهداف فعالان مذهبی عنوان کرد و گفت: فعالان مهدویت نباید در مسیری که طی می‌کنند دچار یأس و ناامیدی شوند و تلاش کنند در جامعه امیدآفرینی کنند.

او افزود: مذهب تشیع در طول تاریخ مورد بیشترین‌هجمه قرار گرفته، اما با تمام سختی‌ها هیچ وقت در جبهه حق دچار ناامیدی نشده است.

آیت الله شعبانی تصریح کرد: امروز مخالفت کشور‌های استعمارگر، چون آمریکا و اسرائیل با تفکر شیعه است.

امام جمعه همدان گسترش عدالت و تعمیق آن در جامعه را از دیگر اهداف اصلی جریان مهدویت نام برد و تأکید کرد: فعالان انتظار باید دغدغه عدالت داشته باشند.

او امام زمان را ثقل اصغر و قرآن کریم را ثقل اکبر دانست و بر خواندن قرآن کریم توسط فعالان ظهور تأکید کرد.

در ادامه مراسم از ۳۷ مقاله ارسالی فعالان مهدوی به دبیرخانه نخستین همایش مهدویت مؤسسه علمی و فرهنگی طلیعه عطر از ۷ مقاله برتر و مولف کتاب مهدویت قدردانی شد.

همچنین در حاشیه این‌نشست ۴ کلاس علمی و تخصصی مهدویت به نام شهیدان باقری، حاجی زاده، سلامی و شادمانی توسط اساتید حوزه و دانشگاه برگزار و حاضران در زمینه‌های ظهور بحث و تبادل نظر کردند.

در حاشیه برگزاری همایش نیز، نمایشگاهی در قالب‌های غرفه‌های فرهنگی و رسانه از فعالیت‌های مؤسسه طلیعه عطر مشکات دایر و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.