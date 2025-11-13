پخش زنده
مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا امروز در بانکوک تایلند با برد تیم ایران ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۱۴ تیم در بخش مردان و ۹ تیم در بخش زنان حضور دارند که در دو دسته رقابت میکنند. ابتدا در دسته اول مردان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دورهای مسابقه دادند و در بخش زنان تیم ایران به همراه ۵ تیم دیگر به صورت دورهای رقابت کردند.
نتایج و برنامه مسابقات و نمایندگان ایران به این شرح است:
** مردان - دسته اول - دور یک چهارم نهایی:
ایران ۶۹ - ۳۵ چین
- تیم ایران پیش از این در مرحله دورهای ۸۹ - ۳۰ تیم چین، ۵۸ - ۴۸ تیم کره جنوبی و ۷۳ - ۵۶ تیم تایلند را برد و ۴۶ - ۶۴ مغلوب ژاپن و ۷۱ - ۷۹ مغلوب استرالیا شد.
در جدول دور گروهی دسته اول تیم استرالیا با ۱۰ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای ژاپن با ۹ و ایران با ۸ امتیاز دوم و سوم شدند و تیمهای کره جنوبی با ۷، تایلند با ۶ و چین با ۵ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.
** زنان - دسته دوم:
ایران ۴۳ - ۸۳ تایلند
- تیم بانوان ایران پیش از این ۶۰ - ۱۰ تیم فیلیپین، ۷۲ - ۳۲ لائوس و ۷۰ - ۱۳ تیم هند را شکست داد و ۴۳ - ۵۸ از تیم کامبوج شکست خورد.
- در جدول دسته دوم تیم تایلند با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای کامبوج و ایران با ۷ امتیاز دوم و سوم هستند و تیمهای لائوس و فیلیپین با ۵ و هند با ۴ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار دارند.