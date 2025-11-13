به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر تیراندازی و مصدوم شدن یک بهله عقاب شکاری یا عقاب شاهی توسط شکارچیان غیر مجاز در منطقه، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ حجت نورانی با اشاره به اینکه، ماموران انتظامی به همراه افراد محلی حامی پرندگان شکاری، موفق به کشف پرنده شکاری شدند، افزود: پس از ۵ روز نگهداری و مداوای عقاب شاهی که از پرندگان نایاب و بی نظیر و حفاظت شده ایران می‌باشد، این پرنده شکاری تیمار شد.

او ادامه داد: این عقاب شاهی با حضور رییس اداره محیط زیست شهرستان و جمعی از اعضای انجمن حمایت از پرندگان شکاری نایاب، در منطقه جنگلی سیسنگان رها سازی و به طبیعت بازگردانده شد.

سرهنگ نورانی گفت: برابر نظر کارشناسان اداره محیط زیست، ارزش ریالی این پرنده مبلغ ۸۰ میلیارد ریال تخمین زده شد

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: دستگیری شکارچیان در دستور کار ماموران قرار دارد.