پخش زنده
امروز: -
دانشآموزان تعدادی از مدارس شهرستان نیشابور با حضور در شرکت آب و فاضلاب این شهرستان، از تأسیسات آبرسانی شهر بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب یک کارگاه آموزشی یکروزه، دانشآموزان مدارس مختلف شهرستان از بخشهای مختلف شامل مخازن ذخیره آب، دستگاههای کلرزنی، آزمایشگاه کنترل کیفیت و سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ بازدید کرده و با نحوه فعالیت هر بخش آشنا میشوند.
صارمی افزود: در این بازدید، کارشناسان شرکت توضیحاتی درباره چگونگی تأمین، انتقال، ذخیرهسازی و توزیع آب شرب ارائه کرده و به پرسشهای دانشآموزان پاسخ دادند.
وی ادامه داد: در پایان، دانشآموزان با راهکارهای صحیح و عملی صرفهجویی در مصرف آب آشنا شدند تا بهعنوان سفیران کوچک آب پیامآور فرهنگ مصرف بهینه در مدرسه و خانواده باشند.