به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور‌ گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و در قالب یک کارگاه آموزشی یک‌روزه، دانش‌آموزان مدارس مختلف شهرستان از بخش‌های مختلف شامل مخازن ذخیره آب، دستگاه‌های کلرزنی، آزمایشگاه کنترل کیفیت و سامانه ارتباط با مشتریان ۱۲۲ بازدید کرده و با نحوه فعالیت هر بخش آشنا می‌شوند.

صارمی افزود: در این بازدید، کارشناسان شرکت توضیحاتی درباره چگونگی تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع آب شرب ارائه کرده و به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ دادند.

وی ادامه داد: در پایان، دانش‌آموزان با راهکارهای صحیح و عملی صرفه‌جویی در مصرف آب آشنا شدند تا به‌عنوان سفیران کوچک آب پیام‌آور فرهنگ مصرف بهینه در مدرسه و خانواده باشند.