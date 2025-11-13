پخش زنده
مدیر حوزه های علمیه کشور گفت : باید هر چه بیشتر از ظرفیت های علمی و تبلیغی در خوزستان برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی خوزستان استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت الله محمد رضا اعرافی در نشست بررسی مسائل فرهنگی خوزستان که با حضور جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، مسئولان و مدیران فرهنگی خوزستان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان برگزار شد، افزود: استان خوزستان دارای عالمان و دانشمندان گرانقدری در طول تاریخ خود بوده است که بسیار گرانبها و ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه استان خوزستان با این پیشینه تاریخی از وجود عالمان گرانقدر که ثمره آن مبلغان و حوزههای علمیه اثرگذار است، تاکید کرد: باید در جهت حل معضلات فرهنگی و اجتماعی استان از این ظرفیتهای علمی و تبلیغی متناسب با بوم استان استفاده شود.
مدیر حوزههای علمیه خوزستان همچنین از تلاشهای حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان در پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و حوزههای علمیه استان تقدیر کرد.