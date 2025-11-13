به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیر اجرایی جشن دانشجویی بااشاره به همکاری و همدلی دانشگاه‌های کرمانشاه در برگزاری این اردو گفت: برگزاری چنین رویدادی ثابت کرد که دانشگاه تنها مسئولیت انتقال دانش را ندارد، بلکه باید دغدغه‌ها، مطالبات و علاقمندی‌های دانشجویان را نیز مورد توجه قرار دهد.

مهدی سوری افزود: این برنامه نشان داد که می توان با برگزاری چنین رویداد‌هایی میزان سرمایه اجتماعی خود را که بخش زیادی از آن جوانان هستند را افزایش داد.

وی گفت: حدود ۹۴ درصد از دانشجویانی که در اردوی بزرگ دانشجویی شرکت کرده بود تمایل دارند که اگر دوباره چنین اردو‌هایی برای آنها برگزار شود شرکت کنند.

امسال مراسم استقبال از نودانشجویان دانشگاه‌های استان کرمانشاه با حضور هفت هزار دانشجو طی روز‌های هشتم تا ۲۱ آبان در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد و امروز مراسم اختتامیه این رویداد به عنوان بزرگترین اردوی دانشجویی کشور برگزار شد.