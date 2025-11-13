پخش زنده
امروز: -
جانشین انتظامی شوش از کشف بیش از ۳ تن چوب قاچاق پس از توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای مبارزه باقاچاق محصولات و فرآوردههای چوبی عوامل گشت این شهرستان با اشراف اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق به شناسایی خودروی حامل چوبهای قاچاق شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی با مقام قضائی خودرو حامل چوبهای قاچاق را شناسایی و در بازرسی از آنها مقدار ۳ تن چوب قاچاق کشف کردند. متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.
سرهنگ دادوند در پایان با اشاره به اینکه قطع درختان، تاراج منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی زیادی را در پی دارد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب و محصولات حاصل از آن مراتب راسریعا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.