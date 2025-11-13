نماینده تنیس روی میز ایران در دیدار نیمه نهایی مقابل نماینده مصری به پیروزی رسید و راهی فینال شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بانوان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ظهر امروز (پنج شنبه ۲۲ آبان‌ماه) برگزار شد. در این مرحله ندا شهسواری، نماینده کشورمان، به مصاف یسری اشرف عبدالرازک از مصر رفت و در رقابتی بسیار نزدیک با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز و راهی فینال شد.

دختر چپ دست تنیس روی میز کشورمان درگیم نخست ۱۱ بر ۶ برد

در گیم دوم با اختلاف ۲ امتیاز (۱۱ بر ۹) نتیجه را واگذار کرد

در سومین گیم نتیجه از دست رفته را جبران کرد (۱۲ بر ۱۰) و در گیم چهارم با همین امتیاز بازی رو برد، در پنجمین گیم با امتیاز ۱۳ بر ۱۱ نتیجه را واگذار کرد و با زی به گیم پنجم رسید که در این گیم با امتیاز ۱۳ بر ۱۱ پیروز شد و به این تربیت با نتیجه کلی ۴ بر ۲ راهی فینال شد.

شهسواری پیش از این در مسابقات انفرادی با پیروزی مقابل نمایندگان لبنان، عربستان و ترکیه راهی دیدار نیمه نهایی شده بود که با این پیروزی حضور در فینال را قطعی کرد.

در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی نماینده سوریه مقابل ترکیه به پیروزی رسید و بدین ترتیب شهسواری در فینال مقابل نماینده سوریه برای کسب خوشرنگترین نشان بازی‌ها قرار خواهد گرفت.