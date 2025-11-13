به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانداری پیرانشهردر اطلاعیه ای ا اعلام کرد: به اطلاع عموم مرزنشینان می‌رساند به‌منظور ساماندهی تردد و جلوگیری از اختلال در سایر فعالیت‌های مرزی، تردد مرزنشینان فردا جمعه ۲۳ آبان‌ماه از مرز تمرچین ممنوع خواهد بود؛ .

از همه‌ مرزنشینان محترم تقاضا می‌شود در این روز از مراجعه به مرز تمرچین اکیداً خودداری فرمایند.

عملکرد سایر بخش‌های پایانه مرزی تمرچین طبق روال مرسوم ادامه دارد.