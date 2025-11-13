وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛
ضرورت رفع مشکلات فنی سد آرباطان هریس
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت رفع مشکلات فنی سد آرباطان و بازگرداندن آن به مدار بهرهبرداری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامرضا نوری با حضور در روستای آرباطان شهرستان هریس از پروژه مرمت و بازسازی سد آرباطان بازدید کرد. این سد که به دلیل فروریختن دیواره جنوبی از سال ۱۳۸۷ بلااستفاده شده است ظرفیت آبیاری ۴۵۰۰ هکتار از اراضی آرباطان سرای و پارام را دارد و نقش مهمی در تولید گندم، جو و یونجه منطقه ایفا میکند.
بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای این پروژه و نقش آن در آبیاری اراضی پاییندست، بازسازی و بهرهبرداری مجدد از سد آرباطان میتواند به احیای بیش از ۴۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی و افزایش تولید محصولات زراعی منطقه منجر شود.
احیای این سد، ضمن تامین آب پایدار برای ۴۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی میتواند زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۱۰۰۰ نفر و بهرهمندی ۱۴۵۰ خانوار را فراهم کند.
براساس مطالعات انجامشده هزینه کل مرمت و علاج بخشی سد حدود ۳۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و پیشبینی میشود با اختصاص این اعتبار پروژه وارد مرحله اجرایی شود.
سد آرباطان در سال ۱۳۶۳ ساخته و در سال ۱۳۸۱ آبگیری شده بود اما تخریب دیواره جنوبی آن از سال ۱۳۸۷ موجب توقف فعالیتهای کشاورزی در منطقه شده است. بازسازی این سد با هدف بهبود آبیاری، افزایش تولید و ارتقای امنیت غذایی منطقه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.