وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت رفع مشکلات فنی سد آرباطان و بازگرداندن آن به مدار بهره‌برداری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،غلامرضا نوری با حضور در روستای آرباطان شهرستان هریس از پروژه مرمت و بازسازی سد آرباطان بازدید کرد. این سد که به دلیل فروریختن دیواره جنوبی از سال ۱۳۸۷ بلااستفاده شده است ظرفیت آبیاری ۴۵۰۰ هکتار از اراضی آرباطان سرای و پارام را دارد و نقش مهمی در تولید گندم، جو و یونجه منطقه ایفا می‌کند.

بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای این پروژه و نقش آن در آبیاری اراضی پایین‌دست، بازسازی و بهره‌برداری مجدد از سد آرباطان می‌تواند به احیای بیش از ۴۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی و افزایش تولید محصولات زراعی منطقه منجر شود.

احیای این سد، ضمن تامین آب پایدار برای ۴۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۱۰۰۰ نفر و بهره‌مندی ۱۴۵۰ خانوار را فراهم کند.

براساس مطالعات انجام‌شده هزینه کل مرمت و علاج بخشی سد حدود ۳۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود با اختصاص این اعتبار پروژه وارد مرحله اجرایی شود.

سد آرباطان در سال ۱۳۶۳ ساخته و در سال ۱۳۸۱ آبگیری شده بود اما تخریب دیواره جنوبی آن از سال ۱۳۸۷ موجب توقف فعالیت‌های کشاورزی در منطقه شده است. بازسازی این سد با هدف بهبود آبیاری، افزایش تولید و ارتقای امنیت غذایی منطقه در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.