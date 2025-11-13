به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در حاشیه بازدید از طرح ساخت پل بزرگ پل‌سفید با بیان اینکه این طرح استانی نیست و یک طرح ملی است، گفت: بهره برداری از پل شهر پل سفید سبب کاهش بار ترافیک، آلودگی هوا و سوخت می شود و برای همه کشور سودمند است.

مهدی یونسی افزود: این طرح بعد از دو دهه رکود دوباره شروع به کار کرده و دو پیمانکار در دو جبهه شمالی و جنوبی مشغول فعالیت هستند.



او با بیان اینکه جبهه جنوبی این پل تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید، ادامه داد: جبهه شمالی نیز تا یکسال آینده به اتمام خواهد رسید و مورد استفاده مردم شهرستان و کشور قرار خواهد گرفت.

استاندار مازندران، که برای چندمین بار از این طرح بازدید می کند، گفت: فعالیت پیمانکار در جبهه جنوبی عالی و در قسمت دیگر مطلوب است.



یونسی افزود: در سمت جنوبی این پل دغدغه و مشکلی وجود ندارد اما برای تکمیل بخش شمالی این پل نیاز به کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری است.

ساخت پل در شهر پل سفید شهرستان سوادکوه بخشی از کار‌های باقی مانده برای تکمیل طرح چهار بانده کردن جاده ۱۹۰ کیلومتری قائمشهر- تهران است که بار اصلی هدایت ترافیک خودرو‌های سنگین را در ایام تعطیل سال برعهده دارد به همین علت همواره با مشکل ترافیک سنگین مواجه است به نحوی که پل کنونی ورودی شهر پل سفید جوابگوی حجم زیاد تردد خودرو‌ها نیست و به همین دلیل ساخت پل جدید به صورت چهارخطه در دستور کار قرار گرفته است.

این پل به طول ۶۰۰ متر، یکی از بخش‌های مهم تکمیل این مسیر ارتباطی محسوب می‌شودو دهانه‌های طرفین به طول‌ ۲۰۷ و ۱۹۳ متر در حال اجرا است.



