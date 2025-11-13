پخش زنده
استاندار مازندران گفت: ساخت پل شهر پل سفید تا یکسال آینده به اتمام می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در حاشیه بازدید از طرح ساخت پل بزرگ پلسفید با بیان اینکه این طرح استانی نیست و یک طرح ملی است، گفت: بهره برداری از پل شهر پل سفید سبب کاهش بار ترافیک، آلودگی هوا و سوخت می شود و برای همه کشور سودمند است.
مهدی یونسی افزود: این طرح بعد از دو دهه رکود دوباره شروع به کار کرده و دو پیمانکار در دو جبهه شمالی و جنوبی مشغول فعالیت هستند.
او با بیان اینکه جبهه جنوبی این پل تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید، ادامه داد: جبهه شمالی نیز تا یکسال آینده به اتمام خواهد رسید و مورد استفاده مردم شهرستان و کشور قرار خواهد گرفت.
استاندار مازندران، که برای چندمین بار از این طرح بازدید می کند، گفت: فعالیت پیمانکار در جبهه جنوبی عالی و در قسمت دیگر مطلوب است.
یونسی افزود: در سمت جنوبی این پل دغدغه و مشکلی وجود ندارد اما برای تکمیل بخش شمالی این پل نیاز به کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری است.