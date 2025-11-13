معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفت: نظارت دقیق بر روند فعالیت انبارها، یکی از محورهای اصلی پیشگیری از قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمال سادات در دومین جلسه دستورالعمل تکمیل، پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا ومسائل مبتلابه حوزه اتباع و مهاجرین خارجی که با حضور مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و فرمانداران و مسئولین مربوطه سه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و بهارستان به میزبانی اسلامشهر برگزار شد، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر با بررسی‌های میدانی و تطبیق اطلاعات سامانه‌ای، بیش از ۱۳۸ هزار انبار غیرفعال یا بدون وضعیت مشخص در سطح استان شناسایی شده که لازم است وضعیت آنها به‌روز و ساماندهی شود.

وی افزود: انبارها باید دارای شناسنامه کامل شامل اطلاعات ورود و خروج کالا، نوع کاربری و وضعیت ایمنی باشند تا ضمن افزایش شفافیت، از سوء‌ استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

سادات تأکید کرد: در حال حاضر ۵ هزار و ۱۳۹ انبار در سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط‌کریم ثبت شده که ارزیابی امنیتی و استانداردسازی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی، در سطح استان تهران بیش از ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز شناسایی و از کشور خارج شدند که ۱۵ هزار نفر از این اتباع غیر مجاز از سه شهرستان اسلامشهر، بهارستان و رباط‌ کریم بودند.