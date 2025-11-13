پخش زنده
امروز: -
در میز اقتصاد شبکه خبر کمبود زیرساخت حمل و نقل، از جمله چالشهای جدی توسعه گردشگری خراسان جنوبی عنوان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند هم گفت: یکی از چالشهای جدی در توسعه گردشگری، مسیرهای دسترسی است.
فرزین افزود: گردشگر در بسیاری از مناطق استان مجبور به طی مسیرهای طولانی و پرهزینه است، در حالی که مقصدهای خراسان جنوبی در اولویت پروازها و مسیرهای حملونقل قرار ندارند.
وی گفت:هزینه تمامشده سفر به شهرهای استان برای گردشگران بالاست و در نتیجه، از نظر اقتصادی توجیه چندانی ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند افزود: لازم است مشوقهای ویژهای برای گردشگران و فعالان این حوزه در نظر گرفته شود تا انگیزه سفر و سرمایهگذاری در بخش گردشگری افزایش یابد.
فرزین با اشاره به چالشهای زیرساختی استان گفت: در حوزه دانشگاهی، هنوز زیرساخت مناسبی برای اسکان همراهان دانشجویان وجود ندارد.
وی افزود: بسیاری از اقامتگاههای بومگردی نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و این مسئله بر تصویر گردشگری استان تأثیر منفی میگذارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند گفت: امیدوارم مسئولان کشوری صدای مردم خراسان جنوبی را بشنوند؛ چراکه حیف است ظرفیتهای ارزشمند این استان همچنان مغفول بماند.
رئیس شورای سیاست گذاری همایش بین المللی بیابان جهانی لوت با بیان اینکه دومین روز همایش بینالمللی گردشگری لوت که در دو سطح استانی و بینالمللی در نهبندان برگزار شد گفت: لوت نخستین اثر طبیعی جهانی ثبتشده از ایران است و امسال دهمین سالگرد جهانی شدن آن را گرامی میداریم.
مجیدی افزود: لوت، قلب گرم زمین و یکی از شگفتانگیزترین پدیدههای طبیعی جهان است، اما هنوز برای بسیاری ناشناخته مانده است.
وی گفت: در دو دهه گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه پژوهش، معرفی و توسعه گردشگری در این منطقه انجام شده، اما همچنان ظرفیتهای فراوانی برای کار و سرمایهگذاری در لوت وجود دارد.
مدیر انجمن گردشگری خراسان جنوبی هم گفت: در استان خراسان جنوبی تنها دو فرودگاه در بیرجند و طبس فعال است، اما تعداد پروازها بسیار محدود بوده و روزانه تنها یک تا دو پرواز انجام میشود که پاسخگوی نیاز مردم و گردشگران نیست.
کاشانی افزود: ایرلاینها در مسیر بیرجند – تهران با محدودیت ناوگان هوایی روبهرو هستند و ما باید برای حفظ و افزایش پروازها تلاش و حتی «بجنگیم».
به گفته وی، با وجود تقاضای روزانه حدود ۵۰۰ نفر برای سفر هوایی، ظرفیت پروازی فعلی کافی نیست.
مدیر انجمن گردشگری خراسان جنوبی افزود:در کنار این مسئله، آنچه در توسعه گردشگری اهمیت دارد، تنوع شاخصهای گردشگری در استان است؛ ظرفیتی که میتواند خراسان جنوبی را به مقصدی جذاب و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند.
رئیس شورای سیاست گذاری همایش بین المللی بیابان جهانی لوت گفت: حضور ایران در صحن یونسکو با ثبت صدها اثر تاریخی و طبیعی، نشاندهنده غنای فرهنگی و تمدنی این سرزمین است.
مجیدی افزود: خراسان جنوبی توانسته در ده ها حوزه مختلف، آثار و ظرفیتهای خود را معرفی کند و در فهرست جهانی بدرخشد.
وی با اشاره به ثبت جهانی قنات بلده فردوس گفت: این افتخار تنها گوشهای از میراث آبی استان است، چراکه خراسان جنوبی بیش از هفت هزار رشته قنات دارد که هرکدام نشانهای از دانش، تلاش و نبوغ مردم این دیار در سازگاری با طبیعت خشک کویری است.
مجیدی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیتهای کشور گفت: در زمینه زیرساختها و تبلیغات مرتبط با ایران و خراسان جنوبی هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
وی افزود: باید در حوزه تبلیغ و اطلاعرسانی سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد تا هم گردشگران داخلی و هم خارجی با زیباییها، جاذبهها و فرصتهای کمنظیر این استان آشنا شوند.
مجیدی گفت: توسعه گردشگری بدون تقویت زیرساختها و تبلیغات مؤثر، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی هم با قدردانی از تلاشهای صداوسیمای خراسان جنوبی در اجرای برنامه «ایرانجان» گفت: امروز کویر لوت بهخوبی معرفی شده و این منطقه میتواند یکی از مهمترین محورهای اقتصاد گردشگری کشور باشد.
نصیری افزود: مجمع نمایندگان استان در این دوره پیگیریهای مستمری برای توسعه زیرساختها دارد و امیدواریم بهزودی «صدای قطار» در استان طنینانداز شود.
وی گفت: حوزه انتخابیه او از ظرفیتهای مناسب هوایی و ریلی برخوردار است و باید با نگاه ملی، از این قابلیتها برای رونق گردشگری کویر بهره گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی افزود: موضوع توسعه زیرساختهای حملونقل در بربهطور جدی قابل پیگیری است و میتواند تحولی بزرگ برای استان رقم بزند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند با انتقاد از نبود روحیه مطالبهگری در استان گفت: متأسفانه گاهی چنین به نظر میرسد که هیچ مشکلی وجود ندارد، در حالیکه بسیاری از مسائل با پیگیری و مطالبه بهموقع قابل حل است.
فرزین افزود: باید جریانهایی مانند «ایرانجان» بهصورت مستمر شکل بگیرد تا صدای مردم و فعالان حوزه گردشگری به گوش مسئولان برسد.
وی با اشاره به تغییر چهره صنعت گردشگری گفت: امروز گردشگری به سمت رویدادمحوری پیش میرود و ما نیاز داریم در سطح ملی، رویدادها و نمایشگاههای گردشگری را برگزار کنیم تا علاوه بر معرفی ظرفیتها، به برندسازی و دیدهشدن استان خراسان جنوبی کمک شود.