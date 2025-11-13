۷۰۰ هزار نفر عوامل اجرایی در تدارک برگزاری انتخابات شوراها
۷۰۰ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را بر عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در جمع اعضای شورای اداری مازندران در محمودآباد با بیان اینکه انتخابات سال آینده شوراهای شهر و روستا برای نخستین بار به صورت کامل الکترونیکی برگزار میشود، گفت: در انتخابات قبلی یک پنجم فرایند انتخابات الکترونیکی بود.
علیرضا براتی افزود: برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا ۷۰۰ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی در سراسر کشور فعالیت خواهند کرد.
او ادامه داد: آموزش نیروها برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در سراسر کشور آغاز شده است آموزش به صورت مستمر برای همه استانها برگزار خواهد شد.
معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور گفت: بر اساس تفاهمنامهای وزیر کشور با رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، این مرکز موظف شده دورههای آموزشی حکمرانی را در استانها برگزار کند.
براتی هدف از اجرای این دورهها را ارتقای توانمندی مدیران استانی، افزایش قدرت تصمیمسازی، تقویت مهارتهای راهبردی و ترویج استفاده از فناوریهای نوین در نظام اداری کشور دانست و افزود: مدیران برای اجرای درست حکمرانی باید به فناوریهای نوظهور و دانش روز مجهز شوند.
او با بیان اینکه توانمندسازی و ارتقای دانش علمی مدیران یکی از ماموریتهای اصلی وزارت کشور است، گفت: هر سال یک دوره آموزشی برای آشنایی مدیران با مفاهیم نوین حکمرانی ویژه اعضای شورای اداری استانها برگزار خواهد شد.
معاون مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور افزود: فناوری بلاکچین میتواند ابزار مؤثری برای شفافیت و مقابله با فساد باشد و استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل دادههای استانی، به تصمیمسازی دقیقتر کمک میکند.
نام نویسی داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه ۱۴۰۴ انجام و انتخابات ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد