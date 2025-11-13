پخش زنده
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دانشجویان امروز، افسران جنگ نرم فردا هستند، گفت: شما نسل ادامهدهنده هستید باید خود را برای حضور در صحنههای جنگ نرم، شناختی و فرهنگی آماده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار فرامرز بمانی در آئین اختتامیه آموزش نظری هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی در دانشگاه علومدریایی امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه دانشجویان امروز، افسران جنگ نرم فردا هستند، خطاب به دانشجویان گفت: شما نسل ادامهدهنده هستید. باید خود را برای حضور در صحنههای جنگ نرم، شناختی و فرهنگی آماده کنید.
وی با تاکید بر اینکه دشمن امروز به دنبال تحریف و وارونهنمایی واقعیتها است، ادامه داد: وظیفه شماست که با آگاهی، بصیرت و ایمان، در مقابل هجمه های فرهنگی دشمن بایستید و سنگر آگاهی و بینش را در جامعه تقویت کنید.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیّت بهرهمندی از آموزههای اساتید معارف جنگ خاطرنشان کرد: همانگونه که در روایات آمده، همنشینی با بزرگان اثرگذار است؛ شما نیز که در این ایام در کنار یادگاران دفاع مقدس و اساتید ارزشمند بودهاید، قطعاً از این محافل بهرهمند شدهاید و باید این آموزهها را در عرصه مدیریت و فرماندهی آینده به کار ببندید.