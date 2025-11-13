پس از درخشش در المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور ۴ کشتی‌گیر نونهال کردستانی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند.

دعوت چهار کشتی گیر نونهال کردستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان با حضور ۶۷ کشتی‌گیر از ۲۳ تا ۲۸ آبان به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود.

بر این اساس زانا محمدی در وزن ۳۸ کیلوگرم و محمدآران احمدی در وزن ۷۵ کیلوگرم در این مرحله از اردو حضور خواهند داشت.

همچنین اردوی تیم کشتی آزاد نونهالان نیز از ۲۴ آبان با حضور ۷۰ کشتی‌گیر به میزبانی استان کرمان آغاز می‌شود و در وزن ۷۵ کیلوگرم عمادرضا عبدالملکی» و در وزن ۵۷ کیلوگرم «محمدحسین عبدالملکی» تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری می‌کنند.