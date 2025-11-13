



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت برگزیدگان المپیاد‌های علمی و جشنواره جوان خوارزمی با تأکید بر اهمیت توجه به نخبگان و دانش‌آموزان المپیادی گفت: آموزش و پرورش و مجموعه‌های علمی کشور، ستون‌های اصلی پرورش نخبگان هستند و باید از ایده‌ها، دغدغه‌ها و خلاقیت‌های این نسل در مسیر قانون‌گذاری استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان در استان فارس اهتمام ویژه‌ای به علم و علم‌آموزی دارند، افزود: باید ارتباط میان مدیران و نخبگان دانش‌آموزی بیش از گذشته تقویت شود تا مسیر رشد و پیشرفت برای آنان هموارتر شود و دغدغه‌ای جز تحصیل و ارتقای علمی نداشته باشند.

نجابت خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم قانونی تحت عنوان جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد که بستر بسیار خوبی برای حمایت از ایده‌های نوآورانه و تولید علمی فراهم کرده است. آثار این قانون امروز در بخش‌های مختلف کشور مشهود است و همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان با اشاره به لزوم ارتباط مستقیم نخبگان با نهاد قانون‌گذاری گفت: پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های دانش‌آموزان و جوانان با دقت شنیده می‌شود و تلاش می‌کنیم از ظرفیت آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور استفاده شود تا زمینه شکوفایی استعداد‌ها در مسیر توسعه علمی فراهم شود.