تیمی هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج استان قم، همزمان با سالروز شهادت سردار حاج حسن طهرانی مقدم، در یک صعود سراسری موفق به فتح قله ۳۳۰۳ متری «شیرباد» بام خراسان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس هیئت کوهنوردی سپاه و بسیج استان قم با اشاره به حضور فعال کوهنوردان قمی در این رویداد گفت: ۴۵۰ نفر از کوهنوردان منتخب پایور سپاه از سراسر کشور، قله شیرباد، بلندترین ارتفاع رشته‌کوه بینالود؛ بام خراسان را فتح کردند.

عباس کمیجانی افزود:تیم منتخب استان قم با حضور محمود ستایش، قربانعلی نجف‌وند، حسن مالمیر، علی تنگستانی و عباس کمیجانی و همچنین طاهره کلا و منیره روشن، موفق به صعود قله شیرباد شدند.

وی در تشریح اقدامات فرهنگی و زیست‌محیطی تیم اعزامی از قم گفت: کوهنوردان منتخب در یک اقدام فرهنگی، نام و نشان شهید رضوی را به همراه پرچم غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران را در جانپناه قله شیرباد نصب کردند. همچنین، به منظور ترویج فرهنگ احترام به طبیعت، تیم استان قم در مسیر برگشت از قله، به صورت خودجوش اقدام به جمع‌آوری زباله‌های رها شده در طبیعت کرد که این حرکت مورد تحسین کوهنوردان قرار گرفت. رنگ آمیزی و فضاسازی جان‌پناه و راه اندازی سه چشمه سرویس بهداشتی صحرایی ازدیگر اقدامات ماندگار صعود کنندگان است.

قله شیرباد با ارتفاع ۳۳۰۳ متری از سطح دریا، بلندترین قله در رشته‌کوه بینالود است که به دلیل وزش باد‌های شدید و تند در طول سال، به «شیرباد» شهرت یافته و با عنوان «بام خراسان» شناخته می‌شود.