تفاهم نامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در شهرستانهای آذربایجان غربی در سه سال آتی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این تفاهم نامه در سفر عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به آذربایجان غربی توسط استاندار آذربایجان غربی و شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور به امضا رسید.
این تفاهم نامه با هدف تامین آب شرب سالم و پایدار برای ساکنان ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در آذربایجان غربی طی سه سال آینده اجرا و به اتمام خواهد رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم نامه تامین اعتبار این طرح در طول سه سال صورت خواهد گرفت.
در چارچوب این تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به عنوان دستگاه اجرایی، مسئولیت طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژههای آبرسانی را بر عهده خواهد داشت.
اجرای این تفاهم نامه گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم استان آذربایجان غربی محسوب میشود.