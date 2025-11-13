تفاهم نامه آبرسانی به ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در شهرستان‌های آذربایجان غربی در سه سال آتی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این تفاهم نامه در سفر عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به آذربایجان غربی توسط استاندار آذربایجان غربی و شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور به امضا رسید.

این تفاهم نامه با هدف تامین آب شرب سالم و پایدار برای ساکنان ۹۰۰ روستای دارای تنش آبی در آذربایجان غربی طی سه سال آینده اجرا و به اتمام خواهد رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه تامین اعتبار این طرح در طول سه سال صورت خواهد گرفت.

در چارچوب این تفاهم نامه همکاری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به عنوان دستگاه اجرایی، مسئولیت طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژه‌های آبرسانی را بر عهده خواهد داشت.

اجرای این تفاهم نامه گامی موثر در راستای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم استان آذربایجان غربی محسوب می‌شود.