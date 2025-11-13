رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: علی‌رغم ظرفیت بالا در زنجیره فولاد، به دلیل ناترازی انرژی، بخشی از خام صادر می‌شود و به جای مس نیز کنسانتره صادر می‌کنیم در حالی که مس نقش بی‌بدیلی در توسعه جهانی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه‌ ملت، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جریان سفر نظارتی خود به استان کرمان، از مجموعه گل گهر و گوهر زمین (گود معدن، خورد ایش، تولیدکننده گندله و کنسانتره) بازید و جلسه‌ای با حضور مدیرعامل و مسولین معدنی برگزار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، پس از بازدید از شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر و گهرزمین ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین بخش معدن، گفت: گفت‌و‌گو‌ها و بررسی‌ها در این حوزه هنوز جمع‌بندی نشده و مباحث و صحت‌سنجی‌ها در تهران ادامه خواهد داشت. هدف ما این است که بتوانیم به رفع مشکلات حوزه معدن کمک کنیم. اگر معدن را به‌عنوان زیرساخت توسعه در کشور ببینیم، نگاه درستی است، اما اگر به‌عنوان منبع برداشت اقتصادی و صندوق درآمدی تلقی شود، همان چیزی است که امروز موجب بروز مشکلات فراوان در این بخش شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای معادن کشور که به گفته او در بهره‌برداری مورد غفلت قرار گرفته، گفت: این ظرفیت هم برای مردم و هم قانون‌گذار ناشناخته مانده و از آن باید برای حل مسائل کشور استفاده شود. در برخورد با این بخش گاهی افراط و گاهی تفریط وجود دارد؛ گاهی سخت‌گیرانه عمل می‌شود و گاهی رهاشدگی کامل حاکم است. نخستین مسئله اینجاست که باید در مجلس بازنگری‌هایی در قوانین مربوطه صورت گیرد. اگر قرار است بنگاه‌های بزرگ معدنی شکل بگیرند، باید برای بخش خصوصی مشوق ایجاد کنیم. بسیاری از معادن بزرگ با اعتبارات دولتی شکل گرفته‌اند، اما اگر قرار است بخش خصوصی از صفر آغاز کند، باید بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی کنیم.

وی یکی از چالش‌های اصلی حوزه معدن را فرار سرمایه‌ها و خروج سود از چرخه صنعت دانست و افزود: امروز بخش قابل توجهی از سود فعالیت‌های معدنی به‌صورت سهام توزیع می‌شود و به جای سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه معدن، از چرخه صنعت خارج می‌شود. تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن برای ایجاد زیرساخت‌ها تدوین شده، اما در عمل به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی و عدم شفافیت در اجرا، تحقق پیدا نکرده است. باید شفافیت را در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نهادینه کنیم تا اعتماد عمومی افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خام‌فروشی گفت: متأسفانه علی‌رغم ظرفیت بالا در زنجیره فولاد، به دلیل ناترازی انرژی در برق و گاز، بخشی از کنسانتره‌ها خام صادر می‌شود که به ضرر کشور است. امروز به جای مس، کنسانتره صادر می‌کنیم؛ در حالی که مس نقش بی‌بدیلی در توسعه جهانی دارد. تصمیمات کلان باید درباره جلوگیری از خام‌فروشی در سطح ملی اتخاذ شود. نمی‌توان برای اداره امور جاری کشور منابع معدنی را خام فروخت و از ظرفیت نسل آینده کاست.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ماشین‌آلات معدنی، حمل‌ونقل و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: اقدام شرکت گهرزمین در ورود به حوزه دانش‌بنیان قابل تقدیر است، هرچند هنوز در ابتدای راه است. باید حمایت‌ها زمان‌بندی‌شده و هدفمند باشد. دستگاه‌های نظارتی نباید مانع تولید شوند، بلکه باید نقش حمایت و هدایت داشته باشند. ما در مجلس تلاش می‌کنیم با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، فرآیند شناسایی، استخراج و بهره‌برداری از معادن را اصلاح و شفاف کنیم.