کاروان راهیان نور دانش‌آموزی خواهران شهرستان خوی با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان اسلام، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این کاروان متشکل از ۴۵ نفر از دانش‌آموزان و مربیان بسیجی است که در قالب یک دستگاه اتوبوس با بدرقه سرهنگ موسی جعفرزاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوی و رئیس آموزش و پرورش شهرستان، به سوی یادمان‌های دفاع مقدس اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تداوم اردو‌های راهیان نور گفت : تبیین دستاورد‌های دفاع مقدس و ایجاد پیوند فکری و عاطفی میان نسل امروز با شهیدان از اهداف مهم این حرکت فرهنگی و تربیتی است.

سرهنگ موسی جعفرزاده افزود: راهیان نور بستری برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل نوجوان و جوان است و حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی باعث می‌شود آنان از نزدیک با رشادت‌های رزمندگان اسلام و واقعیت‌های دفاع مقدس آشنا شوند.

علی اکبر فتحعلی لو، رئیس آموزش و پرورش خوی نیز در این آیین اعزام اظهار کرد این اردو‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان به شمار می‌رود و با همکاری سپاه و آموزش و پرورش در فضایی ایمن و فرهنگی برگزار می‌شود.

کاروان راهیان نور دانش‌آموزی خواهران خوی در مدت حضور خود در مناطق عملیاتی جنوب، از یادمان‌های فتح‌المبین، شلمچه، فکه و اروندکنار بازدید خواهند کرد و با روایتگری راویان دفاع مقدس، با بخشی از تاریخ مقاومت و ایثار ملت ایران آشنا می‌شوند.