رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیت جهادی به معنای در درون جامعه بودن و جامعهسازی برای خود و دیگران است؛ قدرت در درون فعالیت جهادی است.
جابجایی و دیدن روی دیگر سکه در قالب فعالیتهای جهادی، چشم ما را به روی حقایق میگشاید
دکتر قالیباف با اشاره به باورهایی که در عرصه جهادی دارد، عنوان کرد: یکی از اشکالات امروز ما این است که بسیاری از اوقات برای انسان سازی، تربیت، رشد روح تعاون و همکاری و برای یک مسلمان و مؤمن واقعی بودن، متمرکز به مسائل ذهنی صرف میشویم. با بحثهای ذهنی و آموزشی مخالف نیستم و قطعا آن هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما با نگاهی به گذشته و تجربه خود، میبینم که بسیاری از اوقات، تربیت، انسانیت، فرصت رشد، فرصت تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل الزاما با پشت میز مدرسه نشستن و رفتن به سمت مسائل ذهنی به دست نمیآید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: گاهی جابجایی محیط و روی دیگر سکه را دیدن، باعث میشود روی دیگر حقیقت را ببینیم که گاهی با حتی دهها سال سر یک کلاس نشستن، چنین چیزی نصیبمان نمیشود و در روح و روان اثر نمیگذارد.
دفاع مقدس، تبلور حضور مردم در مسیر فعالیتهای جهادی بود
وی افزود: من یک روستازادهام و از قبل از انقلاب حس فعالیتهای جهادی را از یکی از معلمان خود دریافت کردم که ما را به مناطق حاشین نشین شهر بُرد و با زلزله طبس همزمان شد. زمانی که ما به این منطقه رفتیم و بازگشتیم، انسان دیگری شده بودیم. آن زمان فقط ۱۶ سال سن داشتم، اما یک دنیای دیگر جلوی چشممان باز شد.
دکتر قالیباف ادامه داد: بعد از انقلاب فرصت کار جهادی در روستاها اتفاق افتاد و درِ دنیای دیگری به روی ما باز شد. دفاع مقدس که رخ داد در حقیقت همه تبلور حضور مردم در مسیر فعالیتهای جهادی برای خدمت به همنوع در هر جغرافیایی که نیاز داشتند، شکل میگرفت. بعد از تجاوز دشمن بیشک همه باید در آن جبهه حاضر میشدیم و اصلا مسیر بسیج به سمت جبهه و جنگ و فعالیتهای دفاعی و نظامی رفت و بر اساس ضرورت آن روز بود. در غیر این صورت قبل از آن باید همه فعالیتها در قالب دیگر نیازهای جامعه پیش میرفت.
در فضای جهادی معصیت و ظلم جایگاهی ندارد
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه همه ما پدران و مادران، اساتید و نخبگان و مسئولان هر محلهای باید بدانیم که فضا و محیط زندگی بسیار مهم است، گفت: کار جهادی کاری است که انسان بیمؤونه و بدون اخذ وجه و توقع مابهاذا و حتی بدون توقع یک قدردانی کوچک انجام میدهد و واقعا با نیت خالص در این مسیر گام بر میدارد و مصداق «تو نیکی کن و در دجله انداز» است که کار فقط برای خدا انجام میشود. کار جهادی به انسان، مادیات، معنویات، قدرت، منزلت و شأن میدهد. کار جهادی آنقدر لذتبخش است که تفریحات دیگر به این لذتبخشی نیست که انسان شادی روح و روان داشته باشد و از درون شاد باشد و کسی نتواند او را عصبانی و ناراحت کند. کار جهادی هیچگاه خستگی و دلسردی نمیشناسد.
وی در ادامه با بیان اینکه کار جهادی اینگونه نیست که افراد برای ورود به آن انتخاب شوند و سلیقه و حزب و گروه سیاسی در آن موضوعیت داشته باشد، اذعان کرد: نفس موضوع کار جهادی اگر با اراده انجام شود، مهم است. مهم این است که فضا ساخته شود و یک محیط سالم انسانی، عاطفی و روحی در راه خدمت به همنوع و تلاش کردن و گره گشایی از یک فرد نیازمند به هر شکل ممکن، ایجاد شود. اگر در چنین فضایی قرار بگیریم، مطئمن باشید آن فضا، فضایی است که خدا از آن راضی است و در آن فضا معصیت، گناه، ظلم و حق خوری اتفاق نمیافتد. آنجا انسانیت و خدمت در اوج خواهد بود.
فعالیتهای جهادی یک سبک انسانسازی و تربیتی است/ تربیت مدیر به سبک جهادی به معنای جامعهسازی است
قالیباف فعالیتهای جهادی را یک سبک انسان سازی و اساسی تربیت دانست و افزود: امور جهادی حتی سبک تربیت یک مدیر است. زمانی که از مدیریت میگوییم، بی شک از علم و دانش صحبت میکنیم، اما حتما یک مهارت و هنر نیز هست. مدیریت، ذاتی و اکتسابی است. تربیت مدیر به سبک جهادی قطعا آموختنی هم هست؛ این نوع مدیریت از جنس اجتماعی شدن، تربیت اجتماعی و در درون جامعه بودن و جامعه سازی برای خود و دیگران است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه در فعالیتهای جهادی، قدرت وجود دارد، گفت: فرهنگ کار جهادی فرهنگ کار جمعی است که ما نمونه آن را دنبال کردیم. زمانی که قرار است فردی به جمعی همچون نیروهای مسلح وارد شود، باید سن و سواد و وضعیت جسمانی خاصی داشته باشد و نیاز به آموزش دارد و بعد به کارگیری میشود و همه اینها به تجربه مربوط میشود، اما در دوران دفاع مقدس زمانی که مردم به جبهه میآمدند هیچ یک از این مقرراتی که دنیا آن را تجربه کرده و در ادارات و نیروهای مسلح از طریق آن استخدام میشوند، وجود نداشت.
فعالیت جهادی الزاما در محیط نظامی نیست/ کنشگران جهادی به جوانان و نوجوانان قدرت تصمیم گیری دهند
وی در ادامه به خاطرهای از دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در آن زمان یک پیرمرد ۷۵ ساله از خراسان شمالی به جبهه آمده بود و همزمان فردی که از دانشجویان مقطع دکتری در شرف فارغ التحصیلی از دانشگاه آمریکایی بود هم برای دفاع به جبهه آمد. یعنی فردی با چنین نگاهی از آمریکا به ایران آمد و در کنار پیرمردی که سواد هم نداشت، در یک سنگر، رزمنده شد. آن زمان تنها راه دسترسی به خانواده نامه بود که این دانشجو از طرف آن پیرمرد برای خانوادهاش نامه مینوشت و این انسجامی بود که در جبههها شکل گرفته بود. انسجام سازمانی و انگیزه آنها همان هدف جبهه بود که این افراد را از هر افسر آموزش دیده در هر دانشکدهای، پای کارتر و مؤثرتر میکرد و بهتر تصمیمگیری میکردند. این روح کار جهادی است.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه فعالیتهای جهادی الزاما در محیط نظامی نیست بلکه در محلههای همه شهرها و روستاها میتواند باشد و ما باید این فرهنگ را دنبال کنیم، اظهار کرد: شما باید به عنوان کنشگران فعالیت جهادی، این الگو را بسازید و پیش ببرید و روز به روز تکثیر کنید. شما باید به جوانان و نوجوانان شجاعت فکری، قدرت تصمیمگیری و کار جمعی یاد دهید تا در فضای سالم تربیت شوند.
آسیبهای اجتماعی با فرهنگ جهادی قابل اصلاح است
وی در ادامه با تأکید بر اینکه آسیبهای اجتماعی با فرهنگ جهادی قابل اصلاح است، گفت: کار جهادی قطعا شجاعت فکری و تحول در تصمیم گیری به همراه دارد. محال است کسی کار جهادی کند و نسبت به افراد بیتجربه در این حوزه، تحول آفرین نباشند. افراد جهادی هیچگاه در بند امکانات نیستند و نبود امکانات هرگز آنها را محدود نمیکند. امروز برخی برای آغاز کار صرفا دنبال امکانات و مادیات هستند، اما فرد جهادی نگاه اینگونه ندارد و صرفا به وظیفه و هدف خود نگاه میکند و میداند اگر آن را به درستی تشخیص دهد، هیچ کمبودی در برابر اراده او که یک انسان مصمم جهادی است، وجود نخواهد داشت و خودش همه امکانات را گرد هم میآورد.
توان ایستادگی در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، حاصل فرهنگ جهادی است
دکتر قالیباف در ادامه تصریح کرد: پاسخ ما به هر فردی که برای آغاز کار دنبال پول و اختیار باشد، این است که این فرد عرضه ندارد. ما یک فرهنگ جهادی میخواهیم و این فرهنگ خودش پول میآورد. افرادی که اینگونه زندگی کردهاند و از یک مسیر سنگلاخی امروز خود را به اینجا رساندهاند، جاده اتوبانی برای دهها هزار نفر درست کرده و آنها را با خود میبرند و اینجاست که شجاعت در تصمیم گیری و خلاقیت میآید و بیشک برکت و عنایت خداوند در اینجا هست. مگر میشود خداوند بندهای که اخلاص دارد را برای تأمین حداقل امکانات کارش را تنها بگذارد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه شهید تهرانی مقدم همواره میگفت اگر امروز اقدام نکنیم، فردا دیر است، اظهار کرد: دیدیم که در تجاوز رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه، تلاشهایی شد که همه آن را شهید مقدمها با فرهنگ جهادی و با حداقل امکانات انجام دادند و اینگونه شد که به موقع از اسلام و سرزمین ما دفاع کردند و در مقابل ظلم ایستادند و درسی به رژیم صهیونیستی دادند که در قریب به ۸۰ سال عمر کثیفش چنین درسی را نگرفته بود. همه اینها حاصل فرهنگ جهادی است.
فرهنگ جهادی، فرهنگ یک مدرسه و درس جدید است/ کنشگران جهادی به دنبال فرصتهای با ریسک هستند
وی در ادامه فرهنگ جهادی را یک مدرسه و یک استاد و درس جدید توصیف کرد و افزود: فرهنگ جهادی یک باور است که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. البته برای کنشگران جهادی، تقسیم بندی تهدید و فرصت نداریم بلکه هرچه هست همه فرصت است، اما برخی فرصتها با ریسک و بعضی از فرصتها بدون ریسک هستند. یک کنشگر جهادی با شجاعت فکری، خلاقیت و با اراده و، چون در راه خدا گام بر میدارد، میان فرصت با ریسک و بدون ریسک قطعا فرصت با ریسک را بر میگزیند و از این مسیر است که کار با جهش پیش میرود. همواره خلاقیت، جهش و حل مشکلات جایی است که فرصت با ریسک را انجام کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه زمانی که در فرصت با ریسک تصمیم گیری میکنیم، شاهد اتفاقات خارق العاده خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در فرهنگ جهادی قطعا فرزند زمانه خویش هستیم و در جا نمیزنیم. تفکرات ما نو است. مقام معظم رهبری در همه مراسمهای سالگرد امام (ره) به تبیین اندیشه ایشان پرداختهاند که آن را در عقلانیت، عدالت و معنویت میدانند. یک عنصر جهادی، عقلانیت را در محاسبات و عدالت را در نیت خود میبیند و معنویت را در رفتار خود نشان میدهد.
اهدای تندیس به برگزیدگان رویداد ملی «جایزه امیر» از سوی دکتر قالیباف
آقای قالیباف در این مراسم با اهدای تندیس و لوح یادبود به برگزیدگان این دوره از رویداد ملی «جایزه امیر» از اقدامات و فعالیتهای جهادی آنها در عرصه اجتماعی قدردانی به عمل آورد.