در راستای اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی ، معاون وزیر و مدیرعامل فرودگاه‌های کشور از فرودگاه سقز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امیرانی ضمن بررسی مسائل و مشکلات پروازی فرودگاه سقز بر رفع موانع فیزیکی در این فرودگاه تأکید کرد.

وی گفت: در سریعترین زمان ممکن، مشکلات توسط تیم‌های کارشناسی که پیشتر به فرودگاه اعزام شده بودند مرتفع خواهد شد تا این فرودگاه به عنوان دومین فرودگاه استان دوباره راه‌اندازی شود.

بیگلری نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد: تمام امکانات شهرستان برای حل مشکلات بسیج می شوند تا پروازهای این فرودگاه در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

جابجایی موانع فیزیکی پروازی برای استفاده از تمام طول باند، استفاده از دستگاه‌های کمک ناوبری از مهم‌ترین مصوبات بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی بود.