به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، با اعلام نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق، بار دیگر ائتلاف‌های شیعی عضو چارچوب هماهنگی با کسب بیشترین کرسی‌ها در صدر قرار گرفتند. پیروزی‌ای که جایگاه نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و هم‌پیمانان او را در صحنه سیاسی بغداد بیش از پیش تثبیت می‌کند.

سخنان «السودانی» پس از پیروزی در انتخابات مجلس عراق

نخست وزیر عراق از پیروزی ائتلاف تحت هدایتش در انتخابات مجلس این کشور خبر داد.

به گزارش بخش تصویری خبرگزاری «آسوشیتدپرس» , «محمد شیاع السودانی» در جشن پیروزی در انتخابات مجلس عراق گفت: «عراقی‌ها راه اصلاحات و بازسازی را انتخاب کرده‌اند».حزب او، «ائتلاف بازسازی و تغییر»، بیشترین کرسی‌ها را در هشت استان، از جمله بغداد، به دست آورد. مقامات انتخاباتی عراق، نتیجه اولیه را اعلام کردند که نشان می‌دهد قدرت‌های سنتی هنوز بر بخش‌های خود تسلط دارند. با این حال، هیچ بلوک واحدی اکثریت را به دست نیاورد، به این معنا که تشکیل ائتلاف برای تشکیل دولت ضروری است. میزان مشارکت نهایی رای‌دهندگان ۵۶ درصد بود. در «نینوا» - جایی که حزب دموکرات کردستان بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد - شگفتی روی داد.در بغداد، پس از اعلام نتیجه، هواداران السودانی جشن گرفتند.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق: «ما به شما به خاطر پیروزی ائتلافتان در انتخابات مجلس نمایندگان در ششمین دوره آن تبریک می‌گوییم. من به شما درود می‌فرستم و شما را تشویق می‌کنم، زیرا شما در حال ثبت صفحه‌ای تازه و درخشان در تاریخ عراق هستید.»

وی در ادامه افزود: «ما در ائتلاف بازسازی و توسعه تاکید می‌کنیم که میزان مشارکت که از ۵۶.۱۱ درصد فراتر رفت، نشانه قطعی موفقیت دیگری است که نشان‌دهنده بازیابی اعتماد به نظام سیاسی و انتخاب مسیر اصلاحات و بازسازی توسط عراقی‌هاست.»

محمد شیاع السودانی، همچنین گفت: «ما اطمینان می‌دهیم که مرحله پیش رو شامل گفت‌و‌گو‌هایی مبتنی بر روحیه ملی فراگیر و مسئولانه خواهد بود که هدف آن تشکیل دولت جدید است. دولتی شایسته که قادر به اجرای برنامه‌ها و تعهد‌ها باشد، زیرا ادامه ارائه خدمات و محافظت از منافع عالی کشور، موضوعی است که تعارف پذیر نیست، بلکه نیازمند شفافیت و شجاعت در تصمیم‌گیری است.»

نخست وزیر عراق تاکید کرد: «ائتلاف بازسازی و توسعه بدون استثنا پذیرای همه قدرت‌های ملی است و ما با روحیه‌ای مسئولانه، بی‌طرف و قانونی که شایسته فداکاری‌های عراقی‌ها و اعتمادی است که مردم ما به دستاورد‌ها و برنامه‌های دولتشان داشته‌اند، تعامل خواهیم کرد و هدف ما برقراری تفاهم‌های محکمی است که به قانون اساسی احترام گذاشته و مشارکت واقعی همه را در تصمیم گیری‌ها تضمین کند.»

محمد شیاع السودانی، افزود: «و برنامه کاری ائتلاف در مرحله آینده، خواست همه رای‌دهندگان و منافع همه مردم ما، از جمله کسانی که تحریم را انتخاب کردند، در نظر خواهد گرفت، زیرا عراق پیش از هر چیز برای همه است.»

ائتلاف نخست‌وزیر عراق پیروز انتخابات پارلمانی

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، پیروزی ائتلاف خود را اعلام کرد.

منابع نزدیک به او از کسب یک پیروزی بزرگ و حدود ۵۰ کرسی در پارلمان خبر می‌دهند. دولت آینده عراق با چالش‌های جدی در زمینه اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و حفظ توازن راهبردی میان ایران و آمریکا رو‌به‌رو خواهد بود.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، چهارشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی پیروزی ائتلاف شیعی خود را در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. السودانی ضمن تبریک این پیروزی به همه عراقی‌ها، گفت: کسب مقام اول ائتلاف شما در انتخابات پارلمانی را تبریک می‌گوییم.

یک مقام نزدیک به نخست‌وزیر روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که فهرست «ائتلاف سازندگی و توسعه» به رهبری السودانی به «پیروزی بزرگی» دست یافته است. دو منبع نزدیک دیگر نیز اعلام کردند که این ائتلاف حدود ۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورده و به فراکسیون اصلی تبدیل شده است. انتظار می‌رود کمیسیون انتخابات عراق اولین نتایج رسمی این ششمین انتخابات از زمان سقوط صدام حسین را اواخر امشب اعلام کند.

افزایش مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق به بیش از ۵۶ درصد

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق پیش از این اعلام کرد که با شمارش ۹۹.۹۸ درصد آرا، میزان مشارکت در انتخابات عراق به ۵۶.۱۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج اولیه بر اساس اعلام کمیسیون:

بغداد:

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (عمران و توسعه- ائتلاف شیاع السودانی): ۴۱۱،۰۲۶

- حزب تقدم (پیشرفت- ائتلاف الحلبوسی): ۲۸۴،۰۳۵

- ائتلاف دولت قانون (ائتلاف نوری المالکی): ۲۲۸،۱۰۳

- اتحاد قوی الدوله (نیرو‌های دولت): ۱۳۸،۸۰۲

- جنبش صادقون: ۱۲۸،۰۷۹

- اتحاد عزم: ۱۲۷،۸۳۲

- سازمان بدر: ۱۱۶،۵۴۵

- اتحاد السیاده (حاکمیت): ۱۰۹،۵۷۴

- ائتلاف الاساس: ۱۰۴،۰۸۸

- جنبش حقوق: ۷۷،۶۷۵

- الحسم الوطنی: ۶۸،۷۰۴

- أبشر یا عراق: ۳۸،۷۳۹

- اتحاد خدمات: ۳۷،۹۱۶

- إشراقة کانون: ۲۳،۲۷۴

- تجمع الفاو زاخو: ۲۱،۹۹۳

- اتحاد البدیل: ۱۲،۲۷۰

اربیل:

- حزب دموکرات کردستان: ۳۶۹،۱۱۸

- اتحادیه میهنی کردستان: ۹۷،۳۰۱

- جریان الموقف الوطنی (موضع ملی): ۶۳،۲۸۸

- الجیل الجدید (نسل جدید): ۳۸،۹۱۱

- اتحادیه اسلامی کردستان: ۲۸،۶۵۰

- جماعت عدالت کردستان: ۱۳،۷۷۲

نینوا:

- حزب دموکرات کردستان: ۱۸۹،۱۲۰

- حزب تقدم: ۱۵۷،۲۸۳

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (بازسازی و توسعه): ۱۴۶،۷۲۴

- نینوا لأهلها: ۱۱۱،۰۰۵

- اتحاد عزم: ۱۰۰،۸۵۳

- الحسم الوطنی: ۸۹،۴۹۲

- سازمان بدر: ۷۷،۰۰۶

- اتحاد السیاده: ۶۴،۴۷۲

- اتحاد اهل نینوا: ۵۶،۳۴۶

- المشروع العربی: ۵۴،۴۸۳

- الهویه الوطنیه (هویت ملی): ۵۰،۰۴۹

- القضیه الایزدیة: ۴۹،۱۹۷

بصره:

- اتحاد تصمیم (طراحی): ۱۷۳،۴۸۲

- جنبش صادقون: ۱۵۰،۹۹۶

- ائتلاف الاعمار والتنمیة (بازسازی و توسعه): ۱۲۵،۹۳۲

- ائتلاف دولت قانون: ۶۹،۳۵۲

- اتحاد قوی الدولة المدنیة (نیرو‌های غیر نظامی دولت): ۵۴،۶۱۱

- جنبش حقوق: ۴۹،۴۰۶

- سازمان بدر: ۴۷،۲۷۲