به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بروجن گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین سیره شهدا که از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ملی لاله‌های روشن در مدارس است.

اصغریان افزود: در راستای اجرای طرح لاله‌های روشن از سوی اموزش و پرورش به هر یک از مدارس یک شهید شاخص معرفی شده است و این محفل بیاد معلم شهید ابراهیم راستی بود.

طرح لاله‌های روشن تا پایان دی ماه در ۱۳۰ مدرسه شهرستان بروجن برگزار خواهد شد.