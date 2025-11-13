برگزاری چهارمین رویداد ملی «جایزه امیر»
چهارمین رویداد ملی «جایزه امیر» در آیینی باشکوه با هدف تجلیل از جوانان اثرگذار اجتماعی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
در این دوره از رویداد، از میان تعداد زیادی از نامزدها، سه نفر از جوانان برگزیده بر اساس رأی هیئت داوران و دو نفر نیز با رأی مردمی انتخاب شدند. این پنج نفر به عنوان چهرههای شاخص اثرگذاری اجتماعی کشور معرفی شدند و از دستاوردهای آنان در ترویج و ارتقای مسئولیت اجتماعی تقدیر به عمل آمد. مراسم اختتامیه با حضور جمعی از فعالان اجتماعی، نهادهای مردمنهاد، چهرههای شناختهشده حوزه جوانان و اصحاب رسانه برگزار شد و هیئت داوران این دوره از رویداد، متشکل از افراد برجستهای، چون آقایان علیرضا آتشک (مدیر شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری)، اکبر رجبی (مدیرعامل مؤسسه طلوع بینشانها)، محمدحسن داودی (مؤسس مدرسه کودکان کار صبح رویش)، علی حاجوی (دبیر بنیاد جهادی مهرالرضا)، اشکان تقیپور و خانم اعتماد سعید، مسئولیت ارزیابی و انتخاب برگزیدگان را بر عهده داشتند.
این رویداد که در سالهای گذشته توانسته بود بستری مناسب برای معرفی دهها جوان اثرگذار فراهم کند، امسال با رویکردی نو و تمرکز بر مشارکت مردمی برگزار شد.