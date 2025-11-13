پخش زنده
امروز: -
عبدالرضا گلپایگانی گفت: برنامهریزی بدون اقدام و عمل، تنها واژهای بیجان است؛ وقتی سخن از بازآفرینی میشود؛ باید صدای تغییر در کوچه و خیابانها شنیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست ستاد بازآفرینی شهری ایلام اظهار کرد: این استانِ مرزی و صبور هنوز زخمهای بهجامانده از دوران هشت سال دفاع مقدس را بر تن دارد و در گوشههایی از شهرهایش میتوان رد پای آوارگی و ویرانیهای آن سالها را دید؛ نشانههایی که همچنان از ضرورت بازآفرینی و ترمیم پیکر شهر حکایت میکند؛ موضوعی که نیازمند اقدام عملیاتی است و در واقع اقدام عملیاتی به تحرک؛ نه تکرار وعدهها است.
گلپایگانی با بیان این که بازآفرینی به معنای ساختوساز نیست؛ بلکه احیای زیست شهری و امید اجتماعی است، افزود: طرحهای زیرساختی باید با نگاه انسانی و اجتماعی همراه باشند.
وی ادامه داد: اگر بانوان و شهروندان در محیطی ایمن، پاکیزه و مجهز، مجال حضور در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بیابند؛ بیتردید روح امید و نشاط در جامعه جان تازهای خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ریشههای شکلگیری حاشیهنشینی، تصریح کرد: همانگونه که استاندار ایلام نیز اشاره کرد؛ اگر نظام آمایش سرزمین و برنامهریزیهای ملی بهدرستی اجرا میشد و فرصتهای برابر زندگی و کار برای همه اقشار جامعه فراهم میآمد؛ هیچگاه پدیده حاشیهنشینی این چنین گسترده نمیشد.
وی اذعان کرد: این وضعیت بیش از هر چیز ناشی از ضعف در نظام آمایش و برنامهریزی کشور است.
گلپایگانی گفت که آموزش، همکاری و همافزایی و بازدیدهای میدانی از جمله عواملی است که میتوانند شناخت مدیران را از واقعیتهای شهری این استان افزایش دهند.
وی ادامه داد: طرحهای بهسازی و آسفالت نباید تنها با تکیه بر واگذاری قیر رایگان دنبال شود؛ چراکه چنین نگاهی ممکن است مسیر طرحها را به بینتیجهگی بکشاند.
گلپایگانی افزود: در سطح ملی مقرر شده است؛ همه کوچههای خاکی کشور در سامانه مربوطه ثبت شوند تا ظرف دو تا سه سال آینده، نقشه خاکی شهرها از سیمای آنها حذف شود.
گلپایگانی در ادامه با اشاره به وضعیت ایلام گفت: در این استان، هر کوچه خاکی که نیاز به آسفالت دارد، قیر و مصالح مورد نیاز آن بدون سختگیری تأمین میشود و در اختیار شهرداریها قرار میگیرد تا عملیات اجرایی با شتاب بیشتری انجام شود.
وی تاکید کرد: شهرداران باید با همت و کوشش دوچندان پای کار بیایند و زمینه اجرای طرحهای زیربنایی را فراهم کنند.
گلپایگانی تشریح کرد: این کار دشوار است و تنها بر دوش یک نهاد نمینشیند، همه دستگاهها باید در این مسیر همدل و همراه باشند تا چهره شهر از غبار محرومیت شسته شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان با گلایه از کمتحرکی برخی مدیران استانی گفت: آمار جذب قیر اختصاصیافته به ایلام بسیار پایین است و از دو هزار تُن سهمیه سال گذشته تنها ۶۰۰ تُن جذب شده است.
استاندار ایلام هم در این جلسه گفت: نگاه علمی، برنامهریزی دقیق و مشارکت مردم در نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حریم شهرها ضرورت دارد.
احمد کرمی با اشاره به اهمیت رویکرد علمی در بازآفرینی شهری اظهار کرد: بافتهای فرسوده دارای ویژگیهای خاصی هستند و بدون برنامهریزی مبتنی بر دانش فنی، اقدامات اجرایی در این حوزه اثربخش نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در سال جاری، صرفاً نوسازی مدنظر نیست، افزود: سه مقوله اصلی یعنی بازگشایی معابر، روانسازی ترافیک و رعایت ضوابط شهرسازی باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت زندگی شهری بهبود یابد.
استاندار ایلام با تاکید بر اجرای طرحهای عامالمنفعه و توسعه فضاهای سبز بهعنوان محورهای مهم در برنامههای بازآفرینی شهری، تصریح کرد: طرحهای تعریفشده در شهرهای مختلف استان، از جمله ایلام، آبریز و سایر نقاط، با هدف ارتقای زیستپذیری محلات و بهبود زیرساختهای فرهنگی، ورزشی و درمانی در دست اجرا است.
کرمی همکاری شهرداریها، فرمانداریها و مردم را در تحقق اهداف بازآفرینی شهری ضروری دانست و گفت: در برخی شهرها این مشارکت بهخوبی شکل گرفته و آثار ملموسی در حوزههای زیرساخت، فضای سبز و دسترسیهای شهری ایجاد کرده است.
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری و مالی کشور تأکید کرد: مدیریت مؤثر منابع و هدایت اعتبارات به سمت طرحهای هدف میتواند روند بازآفرینی شهری را تسریع کند.
استاندار ایلام همچنین پیشنهاد کرد: دورههای آموزشی برای شهرداران و تیمهای اجرایی را برگزار شود؛ تا موجب ارتقای کیفی تصمیمگیریها در حوزه مسکن، ساماندهی بافتهای فرسوده و توسعه پایدار شهری شود.
شهردار ایلام نیز در این نشست با اشاره به چالش سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده در شهر ایلام، اظهار کرد: بیش از ۳۵ درصد جمعیت شهری ایلام در سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند که برخی از آنها پیشینه ۳۰ تا ۳۵ ساله دارند.
افشین مظفری اظهار کرد: این سکونتگاهها به دلیل غیرمجاز بودن، شهرداری را ناگزیر کرده است که از منابع داخلی برای جدولکشی و آسفالت آنها اقدام کند.
وی همچنین به موضوع بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: شهرداری ایلام برای آزادسازی و ساماندهی شبکه معابر اصلی شهر، مبلغ هنگفت ۷۱۳ میلیارد تومان برای تملک زمینهای مسیر تعریض را پرداخت کرده است.
وی خواستار تخصیص زمینهایی برای ایجاد بازارچههای محلهای شد تا با ساماندهی دستفروشان، معضل ترافیک و بساطگستری در معابر اصلی شهر رفع شود.