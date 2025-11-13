فرودگاه بم نخستین فرودگاه کشور است که تجهیزات کمک ناوبری و روشنایی باند ان بومی سازی شده است.

فرودگاه بم،مجهز به تجهیزات کمک ناوبری و روشنایی باند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته بنی ابراهیم رییس فرودگاه بم ، طول باند فردگاه بم ۳۵۰۰ متر است که با روشنایی بومی سازی شده باند فرودگاه ، پرواز به صورت شب و روز انجام خواهد شد .گفته میشود :این بومی سازی داخلی تا کنون در فرودگاه بم ۳۷میلیارد تومان‌صرفه جویی ارزی داشته است

بابک فتاحی کارشناس شرکت فرودگاهی و ناوبری فروگاههای کشور در بم گفت : فرودگاه بم تنها فرودگاه جز اولین فرورگاههای کشور است تجهیزات ناوبری بصری و روشنایی باند ان‌کاملا بومی یازی داخلی توسط مهندسین و جوانان ایران انجام شده است با این بومی سازی داخلی ۳۷ میلیارد تومان صرفه جویی ارضی برای کشور داشته باشیم .

وی افز.د:در فردوگاه سیرجان و بم تجهیزات داخلی نصب شده در مجموع ۷۴ میلیارد تومان صرفه جوبی ارضی برای کشور داشته است .

فتاحی بیان کرد:برای اولین بار استفاده از پهباد چک باند و پیش وارسی انجام می شود وهزینه های پروازی هواپیما فلا چک را کمتر و تنطیمات دقیق تر با پهباد و توسط متخصصین داخلی ایرانی انجام‌میشود و این دانش در خاورمیانه دراختیار کمتر از ۱۰ کشور است.