فرماندار تهران با تأکید بر اهمیت پاسداشت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس پایتخت گفت: میراث ناملموس تهران، بازتابی از هویت تاریخی و فرهنگی مردم این سرزمین است و باید با نگاهی علمی، مستمر و مشارکتی زنده نگه‌داشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوش اقبال روز پنجشنبه با اشاره به ثبت ملی مهارت برداشت و چیدن خرمالوی کن به‌عنوان یکی از میراث‌های ناملموس کشور، گفت: این مهارت در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ با شماره ۲۰۹۹ در فهرست میراث ملی ناملموس ایران به ثبت رسیده است؛ این ثبت، نمادی از دانش بومی، فرهنگ کشاورزی و سبک زندگی سنتی مردم منطقه کن محسوب می‌شود.

به گفته وی، چنین عناصر فرهنگی نه‌تنها دارای ارزش تاریخی هستند، بلکه می‌توانند محور شکل‌گیری برنامه‌های نوآورانه در حوزه گردشگری فرهنگی تهران قرار گیرند.

فرماندار تهران ادامه داد: منطقه کن از معدود نواحی پایتخت است که هنوز بافت سنتی، باغ‌های تاریخی و آیین‌های محلی خود را حفظ کرده است؛ معرفی صحیح این ظرفیت‌ها می‌تواند به جذب گردشگران داخلی و خارجی، رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در حوزه گردشگری فرهنگی منجر شود.

خوش‌اقبال خاطرنشان کرد: در کنار حفاظت فیزیکی از بنا‌ها و آثار تاریخی، باید به میراث ناملموس و معنوی نیز توجه ویژه‌ای داشت؛ چراکه این بخش از میراث فرهنگی، روح مشترک جامعه ماست و تقویت آن، پیوند میان گذشته، حال و آینده تهران را استوارتر می‌سازد.

وی یادآور شد: صیانت از میراث ناملموس تنها وظیفه نهاد‌های دولتی نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال مردم، شورا‌های محلی، هنرمندان و پژوهشگران است؛ میراث فرهنگی زمانی زنده می‌ماند که در زندگی روزمره مردم جاری باشد.