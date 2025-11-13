امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

ماموریت سه دستگاه برای مهار بوی ناخوشایند

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۲- ۱۶:۲۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
بازدید سرلشگر موسوی از ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
جنگ بی صدا، کشف و شناسایی تعدادی از نفرات اصلی موسسه ایران آکادمیا در داخل و خارج از کشور
۱۴۰۴-۰۸-۲۰
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
خبر‌های خوش از پرداخت مطالبات دارو
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
کلاهبرداری به بهانه حمل بار و اثاثیه
کلاهبرداری به بهانه حمل بار و اثاثیه
۱۴۰۴-۰۸-۱۹
خبرهای مرتبط

مسدودسازی مسیر‌های غیرمجاز فاضلاب به اراضی زراعی در قرچک

هشدار محیط زیست یزد به شهرداران درباره رهاسازی و آتش‌زدن پسماند‌ها

اقدامات لازم هنگام آلودگی هوا

برچسب ها: بوی زباله ، دفع پسماند
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 