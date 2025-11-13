رئیس‌جمهور ونزوئلا با امضای قانون ایجاد فرماندهی دفاع یکپارچه، رسماً دکترین دفاع همه‌جانبه این کشور را نهادینه کرد. بر اساس این قانون، همه نهاد‌های دولتی، نیرو‌های مسلح و تشکل‌های مردمی در یک ساختار واحد دفاعی ادغام می‌شوند تا کشور را برای مقابله با هرگونه تهدید مسلحانه و غیرمسلحانه آماده سازند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، حضور ناو هواپیمابر آمریکایی جرالد فورد در آب‌های دریای کارائیب تنش‌ها با ونزوئلا را افزایش داده است. روز سه‌شنبه پارلمان ونزوئلا قانونی برای مقابله با تهدیدات خارجی تصویب کرد که توسط رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو تأیید شد.

رئیس جمهور ونزوئلا گفت: به عنوان یک جمهوری، به عنوان یک ملت، به مبارزه مسلحانه برخیزیم تا از این میراث مقدس و آزادی‌بخشمان دفاع کنیم، آماده باشیم تا با میهن‌پرستی و شجاعت پیروز شویم و به موفقیت برسیم. بنابراین، من اقدام به امضا می‌کنم و قانون تشکیل فرماندهی‌های دفاع جامع در سطح ملی را تصویب و اجرایی می‌کنم.

همزمان، ولادیمیر لوپز وزیر دفاع ونزوئلا از بسیج حدود ۲۰۰ هزار نیروی نظامی در رزمایش‌های آماده‌سازی در برابر یک حمله احتمالی خبر داد.

وزیر دفاع ونزوئلا گفت: امروز فرمانده کل قوا به ما دستور داد در چارچوب طرح استقلال ۲۰۰، یک رزمایش و استقرار انجام دهیم. ما حدود ۲۰۰ هزار نیرو را در سراسر قلمرو ملی مستقر کرده‌ایم تا در صورت لزوم با تجاوز امپریالیسم آمریکای شمالی مقابله کنیم.

در حالی که نوع و حجم تجهیزات نظامیِ اعزام شده به کارائیب با هدف اعلام‌شده مقابله با قاچاق مواد مخدر هم‌خوانی ندارد، حضور نیرو‌های نظامی آمریکا در این منطقه، خود به یک عامل نگران‌کننده و تهدیدی جدید تبدیل شده است و این رویکرد، عملاً به تشدید تنش میان واشنگتن و کشور‌های منطقه منجر شده است.