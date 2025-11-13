به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کوالالامپور، دولت ویتنام برای تشویق به فرزند آوری و توقف روند کاهشی نرخ تولد، متن پیش نویس قانون جمعیت را برای بررسی و تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه کرد.

معاون رئیس مجلس ویتنام از تلاش برای تدوین و تصویب قانون جامع و یکپارچه جمعیت به منظور نهادینه کردن اعمال سیاست‌های تشویق به فرزند آوری خبر داد.

نگوین تی تان تصریح کرد: ویتنام نخستین کشوری است که پیگیر ایجاد قانون جمعیت باهدف مقابله با کاهش نرخ زاد و ولد‌ها و تبعات نگران کننده آن است.

نرخ باروری ویتنام به کمتر از دو فرزند به ازاء هر خانوار طی یک سال اخیر کاهش یافته است؛ این رقم در شهر‌های بزرگ این کشور به پائین‌ترین سطح جایگزینی جمعیت سقوط کرده است.

دولت برای جبران بخش قابل توجهی از کمبود نیروی کار به ناچار سن بازنشستگی را به میزان پنج سال افزایش داده است.

تدوین سیاست‌های راهبردی سازگاری با پیری جمعیت نیز در لایحه پیشنهادی دولت پیش بینی شده است.

پیش‌نویس قانون با بازبینی و اصلاح آیین‌نامه جمعیت ۲۰۰۳ در مجلس ملی ویتنام تدوین شده است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ ماده حفظ، یک ماده اصلاح و ۲۶ ماده نیز حذف شده تا با واقعیت‌های کنونی بهتر همسو شود.

وزارت بهداشت این کشور هم ۱۵ ماده جدید، بویژه اطلاع رسانی، تبلیغ، آموزش خانواده، ساختار توزیع جمعیت و اطمینان از اجرای موثر سیاست‌های تشویق به فرزندآوری را به متن پیش نویس قانون جمعیت اضافه کرده است.