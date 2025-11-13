پخش زنده
رویداد «روایت بازی» با حضور جمعی از معلمان خلاق و علاقهمند به حوزه بازی و آموزش در استان یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون خواهران جبهه فرهنگی یزد گفت: در این رویداد، معلمان دغدغهمند در حوزه بازیهای آموزشی با اعلام فراخوان دعوت شدند تا ایدهها و نمونههای خود را در زمینه بازیمحور کردن تدریس ارائه کنند.
جوادی افزود: ۱۲ معلم از مدارس مختلف استان، بازیهای متفاوتی را طراحی و معرفی کردهاند که هر یک با محورهای مختلفی همچون آموزش مقاومت، روشهای نوین تدریس ریاضی، و سایر موضوعات درسی مرتبط هستند. هدف ما این است که بازی به عنوان ابزاری کمکی و مؤثر در فرآیند آموزش به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اهمیت توانمندسازی معلمان در حوزه بازیسازی آموزشی گفت: ما تلاش داریم معلمان علاقهمند را در این زمینه توانمند کنیم تا نهتنها در کلاسهای خود، بلکه در سطح مدارس استان تأثیرگذار باشند و سایر همکاران را نیز به این مسیر خلاقانه دعوت کنند.
معاون خواهران جبهه فرهنگی یزد افزود: در آینده نزدیک، امیدواریم این جریان آموزشی به توسعه بازیسازی در مدارس منجر شود و بازی به عنوان یک ابزار مؤثر در یادگیری و تفهیم بهتر مفاهیم درسی جایگاه ویژهای پیدا کند.