به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، سید مرتضی اعتصامی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به فعال بودن ۱۸۱ دوربین هوشمند در شهر کرج گفت: تمام دوربین‌ها به طرح معاینه فنی متصل و به روز هستند.

این مسئول با حضور در شبکه سیمای البرز با بیان اینکه ۲۵ درصد خودروهای سبک و سنگین مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی در آزمون ها مردود شدند عنوان کرد: ۷۰ درصد منابع آلاینده مربوط به آلاینده‌های متحرک و وسیله‌های نقلیه است.

وی در برنامه نگاه مردم گفت: ۵۰۰ هزار سفر در طول روز داریم که نیمی از این سفر‌ها متعلق به خودرو‌های سنگین و ماشین‌های انبوه بر است و همچنین روزانه ۱۰۰ هزار سفر توسط اتوبوس‌های برقی در کرج انجام می‌شود.

اعتصامی گفت: در بیشتر مراکز معاینه فنی گزارشی دال بر نبود تجهیزات در موضوع آنالیز نداشتیم، بیشتر مراجعات و گلایه مردمی، به شورای شهر درباره کیفیت سوخت است.

وی با حضور در شبکه سیمای البرز افزود: گسترش حمل و نقل عمومی، ایجاد مسیر‌های تردد دوچرخه سواری، ایجاد پیاده راه ها، زیرساخت‌های شهری و حمل و نقل پاک و توسعه آن با رویکرد انرژی‌های نوین و ایجاد زیر ساخت‌های دوربین نظارتی و سامانه معاینه فنی از جمله اقدام‌های خدمات شهری برای کاهش آلودگی است.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشور و در میان دیگر کلانشهر‌ها اولین پست شارژی در کرج را اجرا کرده‌ایم به مجری سیمای البرز گفت: در خصوص توسعه شبکه پایش از امکاناتی استفاده می‌شود که قابل ارتقا باشد، دوربین‌های سطح شهر امکان خواندن پلاک موتورسیکلت‌ها را دارند همچنین پلاکی باید تعبیه شود که قابلیت اتصال به شبکه را داشته باشد.

اعتصامی به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: توقف ماشین‌های کاربراتی که کیفیت پایین دارند، حمایت از خودرو‌های سالم و با آلاینده‌های کمتر و افزایش کیفیت سوخت برای رسیدن به استاندارد لازم در کاهش آلاینده ها تاثیر بسزایی دارد.

این مسئول درباره استفاده دوچرخه سواران از خطوط ویژه گفت: در این دوره رینگی در سطح شهر به عنوان مسیر دوچرخه و موتور تعبیه کردیم که از طرف مردم استقبال نشد؛ ۵۰ دستگاه دوچرخه نیز خریداری شد که در سازمان پارک‌ها مانده و در حال مستهلک شدن هستند.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر کرج از تامین بودجه برای ساخت پیاده راه‌ها خبر داد و بیان کرد: با توجه به اقتضاعات کرج و توسعه ده برابری اکولوژیک شهر کرج در سه دهه اخیر نیازمند پیگیری و توسعه زسر ساخت ها هستیم تا به نقطه مطلوب برسیم.