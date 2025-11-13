پخش زنده
پس از چند دور مذاکرات میان افغانستان و پاکستان که برای پایان درگیریهای نظامی جریان داشت و بی نتیجه پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، حکومت افغانستان، پاکستان را به خواستههای غیر معقول متهم میکند، مهمترین موضوع در این مذاکرات، تحریک طالبان پاکستان بود که پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به این گروه متهم میکند.
اما اکنون درگیری میان دو کشور از عرصه نظامی به حوزه تجاری کشیده شده است، افغانستان، کشوری محاط در خشکی است و پاکستان حدود یک ماه است همه گمرکات خود را با افغانستان بسته است، اقدامی که تاکنون میلیونها دلار به تجار افغانستان خسارت وارد کرده است.
در این بین، اما افغانستان نیز بیکار نشسته و به دنبال پایان وابستگی تجاری خود به پاکستان است.