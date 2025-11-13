به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،احمدرضا اکبری مسئول بخش معلمان عدالت آموزشی بنیاد برکت ستاد اجرایی امام ره کشور گفت در این دوره بحث کیفیت آموزشی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید است و معلمان یکی از محورهای این مهم هستند.

آقای اکبری با اشاره به اینکه این دوره آموزشی در بیست و دو استان کشور امسال برگزار می شود گفت کیفیت آموزشی و تهیه ابزارهای موجود برای معلم از جمله اهداف مهم این طرح است

وی بحث محتوای کتاب های درسی و تحلیل به دانش آموزان را از موضوعات این دوره عنوان کرد و گفت آموزش کیفیت بخشی و مشاوره تخصصی به معلمان و فراهم ساختن ابزارهای استفاده برای کیفیت آموزشی یکی از اهداف بنیاد برکت ستاد اجرایی امام ره است که در این طرح دنبال می شود.

همچنین آقای محمدعلی قربانی جانشین اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان هم گفت در این دوره برای توانمندسازی سه هزار و نهصد معلم ابتدایی و اول متوسطه برگزارشده که توسط قرارگاه آموزشی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اجرا می شود.

وی گفت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان کرمان تاکنون هشت هزار و دویست بسته لوازم التحریر در مناطق کم برخوردار توزیع کرده است.

وی افزود افتتاح نه کارگاه تولید مهارت و ساخت یا در حال ساخت نود مدرسه و توزیع دوازده هزار کاربر آموزشی بین دانش آموزان و بحث استعدادیابی استعدادیابی از جمله اهداف این دوره آموزشی است.





