



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ جعفری، فرمانده سپاه ناحیه بقیه الله شیراز گفت: مسابقه رزمی، نظامی فرمانده قهرمان (جشنواره شهید حجازی) در راستای افزایش توانمندی عملیاتی بسیج، افزایش سطح معلومات و ایجاد شور و نشاط در بدنه پایگاه‌های مقاومت در محلات مختلف شیرازبرگزار شد .

در این جشنواره دفاع رزمی، عملیات و امنیتی مورد محک قرار خواهد گرفت و پس از اعلام هیات داوران ۸تیم برتر انتخاب خواهند شد و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .