هوای اصفهان سردتر میشود/بارش ها در نیمه غربی از شنبه شروع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: کمینه دمای ایستگاه بویین میاندشت در غرب استان به هشت درجه زیر صفر رسید.
کامران طهماسبی افزود: امروز دمای بیشینه شهر اصفهان و مرکز استان در گرمترین ساعات به ۲۲ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد جمعه به سه درجه بالای صفر میرسد.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: از روز شنبه روند کاهشی دمای استان را انتظار داریم که در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی اصفهان احتمال رسیدن دما به زیر صفر درجه وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا روز شنبه در استان جوی آرام و پایدار پیش بینی میشود.
به گفته وی طی این مدت در نواحی مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان انتظار افزایش غلظت آلایندهها وجود دارد.
وی در ادامه گفت: در نواحی غربی و جنوبی استان، از اواخر وقت امروز تا اواسط هفته آینده رشد ابر، گاهی وزش باد و برای روز شنبه در ساعات شب بارش و در ارتفاعات سردسیر بارش باران و برف پیش بینی میشود.