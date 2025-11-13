از درخشش هنرمندان قزوینی در جشنواره ملی تا اردوی مهارتی شهر هوشمند
از کسب افتخارات ملی در عرصه نمایش تا جشنواره تئاتر استانی و آموزش نسل آینده در حوزه هوش مصنوعی را در بسته علمی- فرهنگی این هفته ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، نمایش عروسکی شاهزاده خانم و لباس فرنگی اش از تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین در سومین جشنواره تلویزیونی «عروسک خونه» موفق به کسب دو تندیس شد.
جشنواره تئاتر استانی ار ۲۵ آبان
بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی ۲۵ تا ۲۷ آبان برگزار میشود.
در این رویداد فرهنگی ۱۰ گروه نمایشی برای رقابت به روی صحنه میروند.
۲ تئاتر خیابانی هم اجرا میشود.
فراخوان پژوهش بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی
از بانوان پژوهشگر دعوت میشود آثار علمی از جمله کتاب، پایان نامه و ترجمه خود در زمینه اشتغال و کارآفرینی زنان تا ۲۶ آبان به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ارسال کنند.
آثار باید در بازه زمانی بیستم آبان پارسال تا بیستم آبان امسال تولید شده باشد.
اردوی مهارتی شهر هوشمند
دانش آموزان با مبانی علوم یارانه و هوش مصنوعی آشنا شدند.
این رویداد علمی به همت جهاد دانشگاهی و با همکاری آموزش و پرورش برگزار شد.