به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نمایش عروسکی شاهزاده خانم و لباس فرنگی اش از تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین در سومین جشنواره تلویزیونی «عروسک خونه» موفق به کسب دو تندیس شد.

جشنواره تئاتر استانی ار ۲۵ آبان

بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی ۲۵ تا ۲۷ آبان برگزار می‌شود.

در این رویداد فرهنگی ۱۰ گروه نمایشی برای رقابت به روی صحنه می‌روند.

۲ تئاتر خیابانی هم اجرا می‌شود.

فراخوان پژوهش بانوان در حوزه اشتغال و کارآفرینی

از بانوان پژوهشگر دعوت می‌شود آثار علمی از جمله کتاب، پایان نامه و ترجمه خود در زمینه اشتغال و کارآفرینی زنان تا ۲۶ آبان به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری ارسال کنند.

آثار باید در بازه زمانی بیستم آبان پارسال تا بیستم آبان امسال تولید شده باشد.

اردوی مهارتی شهر هوشمند

دانش آموزان با مبانی علوم یارانه و هوش مصنوعی آشنا شدند.

این رویداد علمی به همت جهاد دانشگاهی و با همکاری آموزش و پرورش برگزار شد.