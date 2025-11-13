به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا شمسائی به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان آستانه اشرفیه وآغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: ماموران آگاهی این شهرستان ضمن هماهنگی قضایی به همراه کارشناس اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

وی از معرفی متهم ۶۱ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این اراضی را ۴۰۰ میلیارد ریال بر آورد کردند.

فرمانده آستانه اشرفیه با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی مجموعه انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان، خاطرنشان کرد:حفظ اراضی ملی از سوء استفاده سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.