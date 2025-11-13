پخش زنده
امروز: -
افتتاحیه نخستین المپیاد ورزشی دروندانشگاهی دانشگاه ارومیه با حضور بیش از ۱۶۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر در سالن ورزشی طوبی دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این مراسم رضازاده رئیس دانشگاه ارومیه، در سخنانی ضمن تبریک آغاز این رویداد، بر اهمیت ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روحی دانشجویان و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی تأکید کرد.
قاسمنژاد، معاون اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از برگزاری این برنامه، از حمایت وزارت در توسعه فعالیتهای ورزشی دانشگاهها سخن گفت و افزود: «برگزاری چنین المپیادهایی میتواند زمینهساز رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشجویان در سطح ملی و بینالمللی باشد.»
فرضعلیپور مدیر تربیتبدنی دانشگاه ارومیه، نیز با اشاره به برنامههای جامع ورزشی دانشگاه، از تلاشهای انجامشده در جهت گسترش امکانات ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در میان دانشجویان سخن گفت.
در این مراسم برنامههای متنوعی از جمله اجرای ورزش زورخانهای و پهلوانی، گروه طنابزنی و روپایی، و رژه تیمهای دانشکدههای مختلف در دو بخش دختران و پسران برگزار شد که با شور و نشاط فراوان دانشجویان همراه بود. پی از رژه تیمهای داتشکدههای شرکت کننده (۱۲ دانشکده) در پایان مراسم پس از حمل مشعل توسط دانشجوی قهرمان ملی دوومیدانی با روشن شدن مشعل المپیاد ورزشی، آغاز رسمی رقابتها اعلام شد.
این مراسم با استقبال پرشور دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاه همراه بود و امید میرود برگزاری این رویداد گامی مؤثر در جهت تقویت فرهنگ ورزش و نشاط در محیط دانشگاهی باشد، در این المپیاد ۳۰۰۰ هزار دانشجوی دختر و پسر در ۳۰ رشته ورزشی شرکت خواهندکرد.