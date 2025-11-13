به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس فتا، این متهمی که با ارسال پیام جعلی در تلگرام و فریب شهروندی، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی از وی از طریق پیام‌رسان تلگرام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد شاکی که ورزشکار فعال یکی از رشته‌های رزمی است، در پیام رسان تلگرام پیامی در یافت کرده از سوی فردی که خود را مربی وی عنوان کرده است.

طاهر پور افزود: این مربی جعلی خواسته بود که مالباخته برای ثبت‌نام در مسابقات، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به حساب مشخصی واریز کند و مالباخته نیز با اعتماد به هویت جعلی، مبلغ را پرداخت کرده، اما پس از آن متوجه جعل هویت و کلاهبرداری شده است.

این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، کارآگاهان پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری متهم ۱۸ ساله شدند که از دوستان صمیمی شاکی بوده و با سوءاستفاده از اعتماد وی، اقدام به طراحی این سناریوی فریبکارانه کرده بود.

سرهنگ طاهرپور در ادامه با اشاره به اعتراف صریح متهم به بزه ارتکابی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، کل مبلغ کلاهبرداری‌شده به حساب شاکی بازگردانده شد و متهم به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع معرفی شد.

وی در ادامه گفت: کاربران فضای مجازی به‌ویژه نوجوانان و جوانان باید نسبت به پیام‌های دریافتی در شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشند و هرگونه درخواست مالی از سوی افراد حتی آشنا، باید از طریق تماس حضوری یا تلفنی تأیید شود.

همچنین شهروندان باید در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بدون فوت وقت موضوع را از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت www.fata.gov.ir به پلیس فتا گزارش دهند.