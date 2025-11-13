یک واحد رستوران در رودبار به‌دلیل رعایت نکردن اصول بهداشت محیط و تهدید سلامت عمومی، توسط کارشناسان بهداشت محیط مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیر شبکه بهداشت شهرستان رودبار در جریان بازدید‌های دوره‌ای کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، یک واحد رستوران به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی، نگهداری نامناسب مواد غذایی و نداشتن شرایط لازم برای فعالیت بهداشتی مهر و موم شد.

صائب مدرسی افزود: کارشناسان پس از تذکر و اخطار‌های لازم، در راستای حفظ سلامت شهروندان اقدام به تعطیلی موقت این واحد کردند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اماکن تهیه و عرضه مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.