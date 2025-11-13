در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، از جمعی از خیرین نیک‌اندیش و افرادی که در امر ارزشمند مدرسه‌سازی فعالیت دارند تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "شهریار خواجه صالحانی" مدیر کل حوزه ریاست روابط عمومی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور دراین مراسم با اشاره به اینکه مدرسه‌سازی امری مقدس است گفت: خیرین، نقش مهمی در توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق مختلف کشور دارند.

ملک معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان نیز در این جلسه با بیان اینکه مردم کردستان از گذشته تاکنون در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت مسجد، مدرسه و فعالیت‌های خیرخواهانه پیشگام بوده‌اند گفت: با وجود اینکه درآمد سرانه استان پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما روحیه نیکوکاری و همدلی در این خطه بی‌نظیر است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان هم با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل مدارس خیر ساز در سفر رئیس جمهور به استان کردستان مصوب شده است افزود: این مهم، نشان از توجه ویژه دولت به امر مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی دارد.

در ادامه مرادی مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس کردستان از اجرای پویش "مدرسه بساز" در کشورخبر داد.

در استان کردستان هم اکنون ۳۲۰ هزار دانش آموز دربیش از ۱۵ هزار کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.