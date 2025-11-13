پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مصدوم شدن یک نفر بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز در ساختمانی واقع در میدان مرکزی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری گفت: پس از اعلام حادثه انفجار در یک واحد مسکونی در ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ( ۲۲ آبان) آتشنشانان ایستگاه شماره یک در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: بر اثر این انفجار، قسمت هایی از ساختمان تخریب شده بود که امدادگران سازمان آتش نشانی اقدامات لازم را در جهت ایمنسازی محیط انجام دادند.