رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مصدوم شدن یک نفر بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز در ساختمانی واقع در میدان مرکزی این شهر خبر داد.

یک مصدوم بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز در کرمانشاه

یک مصدوم بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتش‌پاد سعید قادری گفت: پس از اعلام حادثه انفجار در یک واحد مسکونی در ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ( ۲۲ آبان) آتش‌نشانان ایستگاه شماره یک در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بر اثر این انفجار، قسمت هایی از ساختمان تخریب شده بود که امدادگران سازمان آتش نشانی اقدامات لازم را در جهت ایمن‌سازی محیط انجام دادند.