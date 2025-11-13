به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بازرسی ارشد فرماندهی انتظامی استان گفت: مامور وظیفه شناس و امانت دار مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت در شهرستان نایین، یک قطعه طلای مفقوده شده را کشف و به صاحبش بازگرداند.

سرهنگ محمد رضا ایرانپور گفت: در پی تماس شهروندی با مرکز پلیس در ایست و بازرسی شهید شرافت در شهرستان نایین و اعلام مفقودی یک قطعه طلای در محل ایست و بازرسی، ماموران محا را بررسی کردند.

وی گفت: پس از بررسی انجام شده و گسترده میدانی ماموران، در نهایت یکی از ماموران پلیس مستقر در محل ایست و بازرسی، طلای مفقود شده این شهروند را کشف و پس از تماس با مالباخته و تائید مالکیت آن، طلای مکشوفه را به صاحبش بازگرداند.